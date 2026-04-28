Король Чарльз відмахнувся від Трампа через питання про Путіна: деталі розмови

Перші хвилини зустрічі короля Великої Британії Чарльза III з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі показали деяке непорозуміння між лідерами країн. Експертка з читання по губах заявила, що монарх нібито намагався уникнути розмови з Трампом про Володимира Путіна та війну в Україні.

Король Чарльз розмовляє з Трампом. Фото: Reuters

Розмова відбулася на Південній галявині Білого дому, коли короля та королеву Каміллу зустрічали Дональд і Меланія Трамп. За версією британських таблоїдів, які посилаються на читачку по губах Ніколу Гіклінг, Трамп спершу згадував нещодавню стрілянину у Вашингтоні, а згодом перейшов до теми Росії та її війни проти України.

Експертка стверджує, що Трамп почав королю Чарльзу говорити про Путіна: "Він хоче війни". У відповідь британський монарх начебто стримано відповів: “Ми обговоримо це пізніше”.

Однак президент США не одразу зрозумів слова Чарльза та спробував знову заговорити про Путіна.

"У мене таке відчуття… якщо він зробить те, що сказав, він знищить населення", — заявив Трамп за словами Гіклінг.

У відповідь Чарльз ствердніше сказав: "Іншим разом".

Після цього американський президент змінив тему та почав говорити про нову бальну залу Білого дому, яку він планує побудувати.

За даними The Guardian, президент США Дональд Трамп та король Чарльз ІІІ зустрінуться без преси для офіційних переговорів, щоб уникнути інциденту, схожого на суперечку Зеленського та Трампа у лютому 2025 року. Чотириденний візит короля до США присвячений 250-й річниці незалежності США та має підкреслити стратегічне партнерство Лондона і Вашингтона.

