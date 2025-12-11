Американская журналистка и историк Энн Эплбаум в колонке для The Atlantic сравнила уровень борьбы с коррупцией в Украине с механизмами влияния на государственные институции, которые применяют бизнес- и политические элиты в США и России. По ее словам, украинская система, несмотря на войну, демонстрирует гораздо большую открытость и реальную способность противодействовать злоупотреблениям, чем американская, особенно когда речь идет об окружении Дональда Трампа.

Тимур Миндич и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Эплбаум рассказывает о разговоре с Александром Абакумовым, детективом НАБУ, работающим над делом "Операция Мидас". Расследование охватывает коррупционные схемы в энергетическом секторе и уже привело к увольнению двух министров и отставки Андрея Ермака после обыска в его доме. По мнению автора, это демонстрирует, что даже во время войны украинские институты способны работать независимо и эффективно.

Журналистка напоминает, что прошлогодняя попытка закрыть НАБУ вызвала массовые протесты с начала вторжения и вскоре решение было отменено.

"Коррупция равна России, а мы не Россия", — цитирует она слова Абакумова.

По словам Эпплбаум, это показывает поразительный контраст с Россией. Там любые попытки разоблачать состояние Путина жестко подавляются, как это произошло с Алексеем Навальным. Но Эпплбаум обращает внимание и на США.

Журналистка отмечает, что переговоры, которые велись в Москве между бизнесменами Стивеном Виткоффом, зятем Трампа Джаредом Кушнером и руководителем РФПИ Кириллом Дмитриевым, свидетельствуют о другом явлении – использовании американской государственной машины в интересах узких бизнес-групп.

По словам автора, такая модель "не похожа на классическую коррупцию", но представляет большую угрозу, ведь способна влиять на внешнюю политику США и наносить ущерб их союзникам, в частности Украине. Как объясняет Эплбаум, в отличие от Украины, расследование по ближайшему кругу Трампа в США выглядит маловероятным.

"В Украине государство само расследует деятельность правительства, кабинета министров и даже ближайших советников президента. В то же время невозможно представить, чтобы ФБР Каша Пателя расследовало кого-либо в Белом доме Трампа. Любой россиянин, расследующий деятельность Путина, попадает в тюрьму", — объясняет Эплбаум ключевые отличия.

