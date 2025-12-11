"Корупція Трампа гірша": чим відрізняються схеми у США та в Україні

Американська журналістка та історикиня Енн Еплбаум у колонці для The Atlantic порівняла рівень боротьби з корупцією в Україні з тими механізмами впливу на державні інституції, які застосовують бізнес- та політичні еліти у США та Росії. За її словами, українська система, попри війну, демонструє значно більшу відкритість та реальну спроможність протидіяти зловживанням, ніж американська, особливо коли йдеться про оточення Дональда Трампа.

Тимур Міндіч та Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Еплбаум розповідає про розмову з Олександром Абакумовим, детективом НАБУ, який працює над справою “Операція Мідас”. Розслідування охоплює корупційні схеми в енергетичному секторі і вже призвело до звільнення двох міністрів та відставки Андрія Єрмака після обшуку в його будинку. На думку авторки, це демонструє, що навіть під час війни українські інституції здатні працювати незалежно та ефективно.

Журналістка нагадує, що торішня спроба закрити НАБУ викликала наймасовіші протести з початку вторгнення і невдовзі рішення було скасовано.

"Корупція дорівнює Росії, а ми не Росія", — цитує вона слова Абакумова.

За словами Еплбаум, це показує разючий контраст з Росією. Там будь-які спроби викривати статки Путіна жорстко придушуються, як це сталося з Олексієм Навальним. Але Еплбаум звертає увагу й на США.

Журналістка зауважує, що перемовини, які велися в Москві між бізнесменами Стівеном Віткоффом, зятем Трампа Джаредом Кушнером та керівником РФПІ Кирилом Дмитрієвим, свідчать про інше явище — використання американської державної машини в інтересах вузьких бізнес-груп.

За словами авторки, така модель "не схожа на класичну корупцію", але становить більшу загрозу, адже здатна впливати на зовнішню політику США та завдавати шкоди їхнім союзникам, зокрема Україні. Як пояснює Еплбаум, на відміну від України, розслідування щодо найближчого кола Трампа в США виглядає малоймовірним.

"В Україні держава сама розслідує діяльність уряду, кабінету міністрів і навіть найближчих радників президента. Натомість неможливо уявити, щоб ФБР Каша Пателя розслідувало будь-кого в Білому домі Трампа. Будь-який росіянин, який розслідує діяльність Путіна, потрапляє до в’язниці", — пояснює Еплбаум ключові відмінності.

