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Краха экономики США не будет: Байден договорился с республиканцами

Спикер республиканцев в Палате представителей и президент США пришли к соглашению о повышении верхнего предела долга для США.

сегодня, 11:50
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Автор:

Slava Kot

Президент США Джо Байден и спикер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти достигли соглашения по повышению долга Соединенных Штатов. Это произошло за несколько дней до возможного дефолта США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Краха экономики США не будет: Байден договорился с республиканцами

Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что Соединенные Штаты вероятно объявят о своем дефолте 5 июня, если не повысят верхний предел. Президент США Джо Байден призывает повысить этот предел без каких-либо дополнительных обязательств, однако республиканцы настаивают на резком сокращении расходов.


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Именно поэтому состоялось несколько переговоров между Байденом и Маккарти, чтобы прийти к общему соглашению, о достижении которого оба представителя США сообщили 28 мая.

"Это важный шаг вперед, сокращающий затраты, одновременно защищая критически важные программы для работающих и развивая экономику для всех", — сказал Байден.

Маккарти отмечает, что в договоренностях учтены "исторические сокращения расходов и реформы, которые позволят людям выйти из бедности и стать рабочей силой".

Новый законопроект будет готов в ближайшее время, а голосование по нему состоится 31 мая. Несмотря на достижение соглашения между Джо Байденом и спикером республиканцев в Палате представителей Кевином Маккарти, оно должно быть одобрено Конгрессом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что аналитики предусмотрели самый плохой сценарий в случае дефолта Соединенных Штатов. В США потеряли бы более 700 тыс. рабочих мест.

Также "Комментарии" писали о сообщениях из Белого дома, где уверяется, что США найдут возможность, как оказывать военную помощь Украине даже в случае дефолта.



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Источник: https://www.theguardian.com/us-news/2023/may/28/biden-debt-ceiling-deal-mccarthy
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