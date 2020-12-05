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Главная Новости Мир США Крупный пожар в центре Нью-Йорка: горит церковь на Манхэттене (видео, фото)
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Крупный пожар в центре Нью-Йорка: горит церковь на Манхэттене (видео, фото)

Около 200 пожарных борются с возгоранием

сегодня, 15:29
Автор:

Татьяна Лозовенко

Пожар в пустующем здании Ист-Виллидж в субботу распространился на близлежащую Среднюю коллегиальную церковь, за спасение которой активно борются пожарные. Видео и фот опубликовали пользователи Twitter. 

Крупный пожар в центре Нью-Йорка: горит церковь на Манхэттене (видео, фото)

Церковь в Нью-Йорке

Как сообщает NBC New-York, к 6 утра по местному времени крыша церкви XIX века на Второй авеню была полностью охвачена пламенем.


Около 200 пожарных борются с возгоранием. На данный момент не сообщается о жертвах. Ранее СМИ распространили информацию, что горит Украинская католическая церковь Святого Георгия на 7-й улице, но ее опровергла спасательная служба.

Напомним, недавно рухнул самый большой радиотелескоп в мире, который находится в Пуэрто-Рико. 900-тонная платформа приемника телескопа упала на тарелку рефлектора. Коллапс ошеломил многих ученых, которые до недавнего времени полагались на самый большой радиотелескоп в мире.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон заявили, что готовы к публичной вакцинации против Covid-19. 59-летний Барак Обама сказал, что полностью доверяет органам здравоохранения страны



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Источник: https://twitter.com/hashtag/Manhattan?src=hashtag_click&f=live
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