Крупный пожар в центре Нью-Йорка: горит церковь на Манхэттене (видео, фото)

Пожар в пустующем здании Ист-Виллидж в субботу распространился на близлежащую Среднюю коллегиальную церковь, за спасение которой активно борются пожарные. Видео и фот опубликовали пользователи Twitter.

Церковь в Нью-Йорке

Как сообщает NBC New-York, к 6 утра по местному времени крыша церкви XIX века на Второй авеню была полностью охвачена пламенем.





Около 200 пожарных борются с возгоранием. На данный момент не сообщается о жертвах. Ранее СМИ распространили информацию, что горит Украинская католическая церковь Святого Георгия на 7-й улице, но ее опровергла спасательная служба.

Напомним, недавно рухнул самый большой радиотелескоп в мире, который находится в Пуэрто-Рико. 900-тонная платформа приемника телескопа упала на тарелку рефлектора. Коллапс ошеломил многих ученых, которые до недавнего времени полагались на самый большой радиотелескоп в мире.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон заявили, что готовы к публичной вакцинации против Covid-19. 59-летний Барак Обама сказал, что полностью доверяет органам здравоохранения страны







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