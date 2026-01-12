Кто на самом деле оккупировал Гренландию: у Трампа шокировали заявлением

Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри заявил, что после Второй мировой войны Дания "оккупировала" остров, восстановив над ним контроль "в обход протоколов ООН". Об этом говорится в тексте поста чиновника в соцсети X.

Джефф Лэндри. Фото: из открытых источников

Губернатор Луизианы, назначенный Дональдом Трампом на должность спецпосланника, отметил важность исторического контекста в отношениях между США, Данией и Гренландией.

Джефф Лэндри отметил, что во время Второй мировой войны, когда Дания была оккупирована нацистами, суверенитет Гренландии обеспечивали именно Соединенные Штаты.

Политик утверждает, что после завершения войны Дания "снова оккупировала" остров, проигнорировав нормы и протоколы ООН.

Он подчеркнул, что в вопросе Гренландии для США речь идет о "гостеприимстве, а не о враждебности".

По данным источников Politico, Вашингтон рассматривает возможность установления контроля над островом в ближайшие месяцы. Вероятными сроками реализации этих планов называют период до 4 июля (250-летие независимости США) или до промежуточных выборов в ноябре 2026 года.

По данным платформы прогнозирования Polymarket, по состоянию на 12 января сценарий, при котором Гренландия перейдет под контроль США, оценивается в 17%. Это почти вдвое больше, чем в конце прошлого года.

