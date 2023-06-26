Кто победит на президентских выборах в США: результаты опроса

Кандидаты в президенты США: Трамп, Байден, Десантис. Фото из открытых источников

В 2024 году в США пройдут президентские выборы. Согласно опросам за кресло президента будут бороться те же политики, что и в 2020 году: Джо Байден и Дональд Трамп. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NBC News.



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Если бы выборы состоялся в июне, действующий президент США Джо Байден победил бы с результатом в 49%, за Трампа проголосовали бы 45% избирателей. Однако преимущество в 4% это предел статистической погрешности опроса. Более половины избирателей в США озабочены тем, что ни Байден, ни Трамп не имеют необходимого физического и психологического здоровья для пребывания еще четырех лет у власти.

Согласно этому опросу 51% республиканцев предпочитает кандидатуру Дональда Трампа. Губернатора Флориды Рона Десантиса поддерживает 22%, у эксвицепрезидента Пенса — 7%. Другие республиканцы, объявившие о своем участии в президентской гонке набрали 5% и менее. Таким образом, Трамп, несмотря на федеральное расследование, увеличил свое преимущество над главным конкурентом-республиканцем Десантисом по сравнению с апрельским опросом. Тогда Трамп имел 46, а Десантис – 31%.

Если бы конкурент Трампа – Рон Десантис встретился с Байденом в президентской гонке, то в таком случае оба политика набрали бы по 47% голосов.

Ранее портал "Комментарии" писал о Дональде Трампе, считающем, что Китай может воспользоваться нестабильной ситуацией в России и захватить часть ее территорий. Республиканец считает, что дальше ситуация в России "может быть гораздо хуже".

Также "Комментарии" писали, что умер один из крупнейших шпионов США, работавший на Россию.