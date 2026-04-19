Кто стал новым фаворитом в США: он должен заменить Трампа

В Республиканской партии США уже начинается неформальная борьба за президентские выборы 2028 года и социологические сигналы указывают на нового фаворита. Им стал вице-президент США Джей Ди Вэнс, существенно опередивший других потенциальных претендентов.

Рубио и Вэнс. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса YouGov, опубликованным Newsweek, 63% республиканцев и независимых избирателей, склоняющихся к Республиканской партии, заявили, что готовы рассмотреть голосование за Вэнса на будущих праймериз. Это делает его безоговорочным лидером среди возможных кандидатов после завершения политической эпохи Дональда Трампа, который после двух сроков не сможет снова баллотироваться на пост президента США.

Вторую позицию в рейтинге с 42% поддержки получил государственный секретарь США Марко Рубио. Лучшие результаты он показал среди старших избирателей и американцев с высшим образованием. Третьим стал губернатор Флориды Рон ДеСантис с 35%. Далее расположились сын Трампа Дональд Трамп-младший – 31% и сенатор от Техаса Тед Круз – 26%.

Социологи отмечают, что Джей Ди Вэнс имеет особо сильные позиции среди избирателей постарше. Его поддержали 76% респондентов-республиканцев от 65 лет и 67% американцев в категории 45-64 года. Также он получил почти одинаковую поддержку среди мужчин и женщин, что считается важным показателем будущей общенациональной кампании.

Среди молодых избирателей 18-29 лет результаты скромнее – 44%, однако это все равно один из лучших показателей в списке кандидатов.

Несмотря на то, что до выборов еще два года, опрос демонстрирует, что Республиканская партия ищет нового лидера после Трампа. И сейчас именно Вэнс выглядит политиком, который может возглавить этот переход. В то же время, ситуация может меняться, ведь выборы президента в США состоятся в 2028 году.

