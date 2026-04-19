Хто став новим фаворитом у США: він має замінити Трампа

У Республіканській партії США вже починається неформальна боротьба за президентські вибори 2028 року, і соціологічні сигнали вказують на нового фаворита. Ним став віцепрезидент США Джей Ді Венс, який суттєво випередив інших потенційних претендентів.

Рубіо та Венс. Фото з відкритих джерел

Згідно з результатами опитування YouGov, опублікованими Newsweek, 63% республіканців та незалежних виборців, які схиляються до Республіканської партії, заявили, що готові розглянути голосування за Венса на майбутніх праймеріз. Це робить його беззаперечним лідером серед можливих кандидатів після завершення політичної епохи Дональда Трампа, який після двох термінів не зможе знову балотуватися на посаду президента США.

Другу позицію в рейтингу з 42% підтримки отримав державний секретар США Марко Рубіо. Найкращі результати він показав серед старших виборців та американців із вищою освітою. Третім став губернатор Флориди Рон ДеСантіс з 35%. Далі розташувалися син Трампа Дональд Трамп-молодший — 31% та сенатор від Техасу Тед Круз — 26%.

Соціологи відзначають, що Джей Ді Венс має особливо сильні позиції серед виборців старшого віку. Його підтримали 76% респондентів-республіканців віком від 65 років та 67% американців у категорії 45-64 роки. Також він отримав майже однакову підтримку серед чоловіків і жінок, що вважається важливим показником для майбутньої загальнонаціональної кампанії.

Серед молодих виборців 18-29 років результати скромніші — 44%, однак це все одно один із найкращих показників у списку кандидатів.

Попри те, що до виборів ще два роки, опитування демонструє, що Республіканська партія шукає нового лідера після Трампа. І наразі саме Венс виглядає політиком, який може очолити цей перехід. Водночас ситуація може змінюватися, адже вибори президента в США відбудуться у 2028 році.

