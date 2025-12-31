logo

Куда исчез Келлог: из-за каких слов о Зеленском Трамп убрал сторонника Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Куда исчез Келлог: из-за каких слов о Зеленском Трамп убрал сторонника Украины

Почему Дональд Трамп убрал спецпосланника Кита Келлога после его положительных слов о Зеленском и войне России против Украины.

31 декабря 2025, 14:25
Автор:
avatar

Slava Kot

В команде президента США Дональда Трампа произошли показательные кадровые изменения, проливающие свет на подход Белого дома к войне России против Украины. Как выяснила The New York Times, ключевой причиной отстранения спецпосланника по Украине генерала Кита Келлога стали его публичные и частные оценки президента Владимира Зеленского.

Куда исчез Келлог: из-за каких слов о Зеленском Трамп убрал сторонника Украины

Кит Келлог. Фото из открытых источников

По данным собеседников издания, Трамп скептически оценивал перспективы давления на Москву, считая Россию "непобедимой", и не торопился с жесткими санкциями. Напротив этого Келлог называл войну экзистенциальной и характеризовал Зеленского как "решительного и мужественного" лидера, проводя параллели с Авраамом Линкольном.

Напряжение достигло пика после Мюнхенской конференции безопасности. По словам источников, Трамп резко отреагировал на такие сравнения, спросив Келлога, действительно ли тот считает Зеленского решительным и мужественным. Получив утвердительный ответ, президент США вступил в спор со своим спецпосланником.

Следствием этого стала скорая замена. Келлога устранили, а его роль взял давний соратник Трампа Стив Виткофф, ранее занимавшийся вопросами Ближнего Востока.

Позже пересказывая эту историю другим советникам, Трамп эмоционально назвал Келлога "идиотом".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как украинские женщины неожиданно повлияли на сближение Трампа и Зеленского.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский объяснил, почему не сдержал эмоций после слов Трампа о якобы желании российского диктатора Путина, чтобы Украину была успешна в будущем.



Источник: https://www.nytimes.com/interactive/2025/12/30/world/europe/ukraine-war-us-russia.html
