Куди зник Келлог: через які слова про Зеленського Трамп прибрав прибічника України

У команді президента США Дональда Трампа відбулися показові кадрові зміни, які проливають світло на підхід Білого дому до війни Росії проти України. Як з’ясувала The New York Times, ключовою причиною відсторонення спецпосланця з питань України генерала Кіта Келлога стали його публічні та приватні оцінки президента Володимира Зеленського.

Кіт Келлог. Фото з відкритих джерел

За даними співрозмовників видання, на початку Трамп скептично оцінював перспективи тиску на Москву, вважаючи Росію "непереможною", та не поспішав із жорсткими санкціями. Напротивагу цьому Келлог називав війну екзистенційною і характеризував Зеленського як "рішучого і мужнього" лідера, проводячи паралелі з Авраамом Лінкольном.

Напруження досягло піка після Мюнхенської безпекової конференції. За словами джерел Трамп різко відреагував на такі порівняння, запитавши Келлога, чи справді той вважає Зеленського рішучим і мужнім. Отримавши ствердну відповідь, президент США вступив у суперечку зі своїм спецпосланцем.

Наслідком цього стала швидка заміна. Келлога усунули, а його роль перебрав давній соратник Трампа Стів Віткофф, який раніше опікувався питаннями Близького Сходу.

Пізніше переказуючи цю історію іншим радникам, Трамп емоційно назвав Келлога "ідіотом".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як українські жінки несподівано вплинули на зближення Трампа та Зеленського.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський пояснив, чому не стримав емоцій після слів Трампа про нібито бажання російського диктатора Путіна, щоб Україну була успішна у майбутньому.