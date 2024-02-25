Кулеба рассказал, откликнулся ли Трамп на приглашение Зеленского приехать в Украину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящее время бывший президент США Дональд Трамп не отреагировал на приглашение посетить Украину, публично озвученное Владимиром Зеленским.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Во время интервью для издания "Голос Америки" главу МИД Украины Дмитрия Кулебу спросили, пришел ли какой-то ответ от Дональда Трампа на приглашение от президента Зеленского посетить Украину.

"Есть политические сигналы, идущие публично от кандидата в президенты США Дональда Трампа. Есть публичные сигналы, идущие от президента Украины", — сказал Дмитрий Кулеба, подчеркнув, что "Мы не слышали ответа на приглашение от самого Трампа или его команды. Будет ответ – будем его рассматривать".

Украинский министр указал, что блокирование пакета помощи от США – это внутренняя политика, которую используют обе партии обвиняя друг друга. Однако Украина не вмешивается в этот процесс. По словам Кулебы, главное получить поддержку американских избирателей, а не политиков.

"Сейчас главное понимать, что ключевым для Украины должно быть даже не сохранение двухпартийной поддержки, а поддержки на уровне избирателей. Потому что американские политики идут за своим избирателем", — пояснил Дмитрий Кулеба.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп резко отреагировал на заявления Владимира Путина о президентстве Джо Байдена.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на резкую брань Джо Байдена в адрес Путина. Дмитрий Песков заявил, что слова президента США о российском диктаторе "постыдны".