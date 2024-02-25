Кулеба рассказал, откликнулся ли Трамп на приглашение Зеленского приехать в Украину

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Slava Kot
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящее время бывший президент США Дональд Трамп не отреагировал на приглашение посетить Украину, публично озвученное Владимиром Зеленским.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Во время интервью для издания "Голос Америки" главу МИД Украины Дмитрия Кулебу спросили, пришел ли какой-то ответ от Дональда Трампа на приглашение от президента Зеленского посетить Украину.
Украинский министр указал, что блокирование пакета помощи от США – это внутренняя политика, которую используют обе партии обвиняя друг друга. Однако Украина не вмешивается в этот процесс. По словам Кулебы, главное получить поддержку американских избирателей, а не политиков.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп резко отреагировал на заявления Владимира Путина о президентстве Джо Байдена.
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