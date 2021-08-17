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Главная Новости Мир США Купался в озере: в США амёба выела мозг маленькому ребёнку
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Купался в озере: в США амёба выела мозг маленькому ребёнку

Через нос в мозг мальчишки проникла амеба Ниглерия Фоулера

17 августа 2021, 15:19
Автор:

Денис Подставной

В Соединённых Штатах Америки ребёнок погиб после купания в озере. Об этом сообщает издание ТСН. 

Купался в озере: в США амёба выела мозг маленькому ребёнку

В США амёба убила 7-летнего мальчика. Фото: pixabay.com

Как стало известно, инцидент произошел в американском городе Техейма, что в штате Калифорния. Сообщается, что 7-летний мальчишка купался в озере и заболел опасным заболеванием. Он был доставлен в госпиталь в тяжелом состоянии. 

По версии медиков, через нос в мозг мальчишки проникла амеба Ниглерия Фоулера. После попадания в организм она начала буквально выедать главный орган человеческого тела. 

Спасти ребёнка не удалось. Через несколько дней он скончался в стенах больницы. Родители погибшего отказываются разговаривать с прессой после случившегося. 

Для справкиНеглерия Фоулера это вид одноклеточных эукариотических организмов. Он назван в честь первооткрывателя заболевания  Малькольма Фаулера. Представители данного вида обитают в тёплых водоемах (25-30 градусов по Цельсию). Амёба способна быстро размножатся в мозгу своей жертвы. Впоследствии у зараженного возникают кровоизлияния, некроз, первичный амебный менингоэнцефалит.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Австралии погиб ребёнок после того, как на него напала сорока. Сообщается, что женщина с ребёнком гуляли в одном из парков пригорода Брисбена. В какой-то момент на них напала разъяренная птица. Чтобы уберечь свою дочь, женщина взяла её на руки и начала уворачиваться. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в США на женщину напал аллигатор. Инцидент произошел, когда смотрительница террариума рассказывала посетителям об образе жизнь этих животных. Она зашла в вольер, и в этот момент хищник схватил её за руку и уволок в воду. Подробно об этом читайте в нашем материале. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/v-ssha-ameba-sela-mozg-7-letnego-malchika-posle-kupaniya-v-ozere-1848274.html
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