Купался в озере: в США амёба выела мозг маленькому ребёнку

В Соединённых Штатах Америки ребёнок погиб после купания в озере. Об этом сообщает издание ТСН.

В США амёба убила 7-летнего мальчика. Фото: pixabay.com

Как стало известно, инцидент произошел в американском городе Техейма, что в штате Калифорния. Сообщается, что 7-летний мальчишка купался в озере и заболел опасным заболеванием. Он был доставлен в госпиталь в тяжелом состоянии.

По версии медиков, через нос в мозг мальчишки проникла амеба Ниглерия Фоулера. После попадания в организм она начала буквально выедать главный орган человеческого тела.

Спасти ребёнка не удалось. Через несколько дней он скончался в стенах больницы. Родители погибшего отказываются разговаривать с прессой после случившегося.

Для справки: Неглерия Фоулера это вид одноклеточных эукариотических организмов. Он назван в честь первооткрывателя заболевания Малькольма Фаулера. Представители данного вида обитают в тёплых водоемах (25-30 градусов по Цельсию). Амёба способна быстро размножатся в мозгу своей жертвы. Впоследствии у зараженного возникают кровоизлияния, некроз, первичный амебный менингоэнцефалит.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Австралии погиб ребёнок после того, как на него напала сорока. Сообщается, что женщина с ребёнком гуляли в одном из парков пригорода Брисбена. В какой-то момент на них напала разъяренная птица. Чтобы уберечь свою дочь, женщина взяла её на руки и начала уворачиваться. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в США на женщину напал аллигатор. Инцидент произошел, когда смотрительница террариума рассказывала посетителям об образе жизнь этих животных. Она зашла в вольер, и в этот момент хищник схватил её за руку и уволок в воду. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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