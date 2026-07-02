Курьез дня: Трамп пошутил о "тройничке" со своими двумя сыновьями (ВИДЕО)



















Президент США Дональд Трамп во время выступления на открытии Президентской библиотеки Теодора Рузвельта в штате Северная Дакота сделал неоднозначную шутку, которую восприняли как намек на секс втроем со своими сыновьями.

Трамп пошутил о сексе втроем со своими сыновьями. Фото из открытых источников

Во время речи Трамп говорил о высшей военной награде США – Медалье Почета. Он упомянул, что в американской истории только две пары родителей и сыновей были удостоены этого знака отличия, в частности Рузвельт и его сын, получившие его в военное время. После этого Трамп заявил, что хотел бы наградить этой наградой двух своих сыновей: Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа.

"За исключением Артура и Дугласа Макартура... они единственная пара отец и сын, получившая высшую военную награду нашей страны за мужество, превосходящее зову служебного долга. Теперь, когда я вижу своих двух прекрасных сыновей, сидящих там, я думаю, что одну медаль дам себе, а две – им, и у нас будет "тройничок"", — сказал Трамп.

После этих слов аудитория в зале рассмеялась от неожиданных слов. Осознав неоднозначность сказанного Трамп быстро перешел к предложению присудить эту высокую награду только одному из своих двух сыновей, хотя ни один из них, как и Трамп, не служил в армии.

"Хорошо, я выберу одного из двух. Я вручу им Почетную медаль Конгресса за что-то связанное с их гениальной охотой, а еще одну получу за то, что они выступили против России, России, России или чего-то такого, и у нас теперь будет третья пара", — сказал Трамп, а затем добавил, что "просто шутит".

Это был не единственный случай того дня, когда Трамп иронизировал по поводу государственных наград. Ранее во время церемонии открытия библиотеки он также пошутил, что хотел бы вручить одно из знаков отличия самому себе. Однако, по словам Трампаа, его сыновья ответили, что не могут вспомнить ни одного поступка, который бы отвечал критериям Медали Почета, присуждаемого за исключительное мужество в боевых условиях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп показал фото "золотого подарка" на 250-летие США и попал в конфуз.

Также "Комментарии" писали, что Трамп перепутал имя Илона Маска. Курьезный случай попал в сеть.