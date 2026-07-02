Курйоз дня: Трамп пожартував про "трійничок" зі своїми двома синами (ВІДЕО)

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп під час виступу на відкритті Президентської бібліотеки Теодора Рузвельта в штаті Північна Дакота зробив неоднозначний жарт, який сприйняли як натяк на секс утрьох зі своїми синами.
Трамп пожартував про секс утрьох зі своїми синами. Фото з відкритих джерел
Під час промови Трамп говорив про найвищу військову нагороду США — Медалі Пошани. Він згадав, що в американській історії лише дві пари батьків і синів були удостоєні цієї відзнаки, зокрема Рузвельт і його син, які отримали її у воєнний час. Після цього Трамп заявив, що хотів би нагородити цією нагородою двох своїх синів: Дональда Трампа-молодшого та Еріка Трампа.
Після цих слів аудиторія у залі розсміялася від неочікуваних слів. Усвідомивши неоднозначність сказаного Трамп швидко перейшов до пропозиції присудити цю високу нагороду лише одному зі своїх двох синів, хоча жоден з них, як і Трамп, не служив у війську.
Це був не єдиний випадок того дня, коли Трамп іронізував щодо державних нагород. Раніше під час церемонії відкриття бібліотеки він також пожартував, що хотів би вручити одну з відзнак самому собі. Однак, за словами Трампаа, його сини відповіли, що не можуть пригадати жодного вчинку, який відповідав би критеріям Медалі Пошани, що присуджується за виняткову мужність у бойових умовах.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп показав фото "золотого подарунка" на 250-річчя США і потрапив у конфуз.
Також "Коментарі" писали, що Трамп переплутав ім'я Ілона Маска. Курйозний випадок потрапив у мережу.