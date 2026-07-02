Курйоз дня: Трамп пожартував про "трійничок" зі своїми двома синами (ВІДЕО)



















Президент США Дональд Трамп під час виступу на відкритті Президентської бібліотеки Теодора Рузвельта в штаті Північна Дакота зробив неоднозначний жарт, який сприйняли як натяк на секс утрьох зі своїми синами.

Трамп пожартував про секс утрьох зі своїми синами. Фото з відкритих джерел

Під час промови Трамп говорив про найвищу військову нагороду США — Медалі Пошани. Він згадав, що в американській історії лише дві пари батьків і синів були удостоєні цієї відзнаки, зокрема Рузвельт і його син, які отримали її у воєнний час. Після цього Трамп заявив, що хотів би нагородити цією нагородою двох своїх синів: Дональда Трампа-молодшого та Еріка Трампа.

"За винятком Артура та Дугласа Макартура... вони єдина пара батько й син, яка отримала найвищу військову нагороду нашої країни за мужність, що перевершує поклик службового обов’язку. Тепер, коли я бачу своїх двох прекрасних синів, що сидять там, я думаю, що одну медаль дам собі, а дві — їм, і в нас буде "трійничок"", — сказав Трамп.

Після цих слів аудиторія у залі розсміялася від неочікуваних слів. Усвідомивши неоднозначність сказаного Трамп швидко перейшов до пропозиції присудити цю високу нагороду лише одному зі своїх двох синів, хоча жоден з них, як і Трамп, не служив у війську.

"Добре, я виберу одного з двох. Я вручу їм Почесну медаль Конгресу за щось, пов’язане з їхнім геніальним полюванням, а ще одну отримаю за те, що вони виступили проти Росії, Росії, Росії чи чогось такого, і в нас тепер буде третя пара", – сказав Трамп, а потім додав, що "просто жартує".

Це був не єдиний випадок того дня, коли Трамп іронізував щодо державних нагород. Раніше під час церемонії відкриття бібліотеки він також пожартував, що хотів би вручити одну з відзнак самому собі. Однак, за словами Трампаа, його сини відповіли, що не можуть пригадати жодного вчинку, який відповідав би критеріям Медалі Пошани, що присуджується за виняткову мужність у бойових умовах.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп показав фото "золотого подарунка" на 250-річчя США і потрапив у конфуз.

Також "Коментарі" писали, що Трамп переплутав ім'я Ілона Маска. Курйозний випадок потрапив у мережу.