4 ключевые дедлайна, которые могут свергнуть Трампа в следующие 5 недель

В ближайшие пять недель могут стать одним из самых сложных периодов для президента США Дональда Трампа и Республиканской партии. Сразу несколько политических, экономических и дедлайнов безопасности могут повлиять не только на работу Вашингтона, но и на рейтинг действующей администрации перед промежуточными выборами. Как пишет Politico, часть этих кризисов возникла из-за внутренних споров республиканцев, другие из-за внешних вызовов, которые Белый дом не может полностью контролировать.

30 апреля: риск провала закона о слежке FISA

Первым серьезным испытанием станет возобновление действия Главы 702 закона FISA – одного из ключевых инструментов американской разведки. Он разрешает слежку за иностранцами за границей, но также может предоставить разрешение получать доступ к коммуникации граждан США без ордера. Поэтому часть республиканцев требует более жестких ограничений и судебных ордеров.

Трамп поддерживает быстрое продление закона без масштабных изменений, однако в собственной партии он сталкивается с сопротивлением консерваторов. Если компромисс не найден, администрация рискует получить удар по теме нацбезопасности, которая является одним из главных преимуществ Трампа.

Начало мая: у Министерства внутренней безопасности заканчиваются деньги

Еще один вызов для Трампа – это финансирование Министерства внутренней безопасности США. По словам должностных лиц, средств на зарплаты работникам может не хватить уже в первую неделю мая.

Это означает риск нового правительственного кризиса, отпусков для госслужащих и хаоса в работе структур, ответственных за границу, миграцию и внутреннюю безопасность. Для Трампа это особенно опасно, ведь именно жесткая миграционная политика – центральная тема его кампании.

Конец мая: иранская нефть

США также приближаются к критической точке в противостоянии с Ираном. Если усилится санкционное давление, Тегеран может сократить добычу нефти, что создаст риски для мирового рынка.

Рост цен на нефть почти автоматически означает более дорогой бензин в США. Для американских избирателей это один из самых чувствительных показателей, а для любого президента США серьезная политическая проблема. Если топливо подорожает летом, то рейтинг Трампа может оказаться под дополнительным давлением.

1 июня: дедлайн главного законопроекта Трампа

Президент США требует до 1 июня принять масштабный бюджетный пакет с финансированием пограничной службы и иммиграционных структур. Но республиканцы в Палате представителей и Сенате спорят о содержании документа.

Если Республиканская партия не сможет договориться, несмотря на контроль над властными институтами, это станет сигналом слабости команды Трампа. Для оппонентов это шанс доказать, что президент не способен реализовать собственную повестку дня.

Эти четыре фактора могут повлиять на рейтинги Трампа перед выборами в Сенат США в 2026 году. Если республиканцы потерпят серьезное поражение, это снизит возможности президента США продвигать свои инициативы к принятию.

