4 ключові дедлайни, які можуть повалити Трампа у наступні 5 тижнів

Найближчі п’ять тижнів можуть стати одним з найскладніших періодів для президента США Дональда Трампа та Республіканської партії. Одразу кілька політичних, економічних і безпекових дедлайнів здатні вплинути не лише на роботу Вашингтона, а й на рейтинг чинної адміністрації перед проміжними виборами. Як пише Politico, частина цих криз виникла через внутрішні суперечки республіканців, інші через зовнішні виклики, які Білий дім не може повністю контролювати.

30 квітня: ризик провалу закону про стеження FISA

Першим серйозним випробуванням стане поновлення дії Розділу 702 закону FISA — одного з ключових інструментів американської розвідки. Він дозволяє стеження за іноземцями за кордоном, але також може надати дозвіл отримувати доступ до комунікації громадян США без ордеру. Через це частина республіканців вимагає жорсткіших обмежень і судових ордерів.

Трамп підтримує швидке продовження дії закону без масштабних змін, однак у власній партії він стикається з опором консерваторів. Якщо компроміс не буде знайдено, адміністрація ризикує отримати удар по темі нацбезпеки, яка є одній з головних переваг Трампа.

Початок травня: у Міністерства внутрішньої безпеки закінчуються гроші

Ще один виклик для Трампа – це фінансування Міністерства внутрішньої безпеки США. За словами посадовців, коштів на зарплати працівникам може не вистачити вже у перший тиждень травня.

Це означає ризик нової урядової кризи, відпусток для держслужбовців і хаосу в роботі структур, відповідальних за кордон, міграцію та внутрішню безпеку. Для Трампа це особливо небезпечно, адже саме жорстка міграційна політика є центральною темою його кампанії.

Кінець травня: іранська нафта

США також наближаються до критичної точки у протистоянні з Іраном. Якщо санкційний тиск посилиться, Тегеран може скоротити видобуток нафти, що створить ризики для світового ринку.

Зростання цін на нафту майже автоматично означає дорожчий бензин у США. Для американських виборців це один із найчутливіших показників, а для будь-якого президента США серйозна політична проблема. Якщо паливо подорожчає влітку, рейтинг Трампа може опинитися під додатковим тиском.

1 червня: дедлайн головного законопроєкту Трампа

Президент США вимагає до 1 червня ухвалити масштабний бюджетний пакет із фінансуванням прикордонної служби та імміграційних структур. Але республіканці в Палаті представників і Сенаті сперечаються щодо змісту документа.

Якщо Республіканська партія не зможе домовитися попри контроль над владними інституціями, це стане сигналом слабкості команди Трампа. Для опонентів це шанс довести, що президент не здатен реалізувати власний порядок денний.

Ці чотири фактори можуть вплинути на рейтинги Трампа перед виборами в Сенат США у 2026 році. Якщо республіканці зазнають серйозної поразки, це знизить можливості президента США просувати свої ініціативи до ухвалення.

