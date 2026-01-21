10 самых дурацких вещей, которые сказал Трамп в первый год президентства

Прошел год с тех пор, как Дональд Трамп во второй раз принял присягу президента США. Его возвращение в Белый дом сопровождалось многочисленными обещаниями, однако стиль коммуникации 47 президента США остался неизменным. Трамп продолжает игнорировать заранее подготовленные речи, предпочитая поток сознания, который часто граничит с абсурдом.

Президент США Дональд Трамп

Собрали 10 самых громких и противоречивых заявлений Дональда Трампа, заставивших мир усомниться в школьном курсе географии, основах арифметики и здравого смысла.

1. Заявления Трампа о Крыме

Трамп проанализировал геополитическую ценность Крыма через призму продавца недвижимости. Пытаясь подчеркнуть красоту полуострова, президент США заявил, что Крым "с четырех сторон окружен океаном".

"Я всегда занимался недвижимостью, я смотрю на карту и говорю: "Вау, Крым такой красивый!" Он с четырех сторон окружен океаном. Он соединяет ту часть Украины, о которой мы сейчас говорим, не правда ли? Через небольшой причал. С четырех сторон его окружает океан в самой теплой части", — заявил Трамп.

В другом упоминании о Крыме Трамп правильно указал, что полуостров в Черном море, однако ошибся с его размерами.

"Крым по размеру примерно как Техас. Он хорош. Этот огромный участок суши, вытянувшийся прямо в Черное море", — сказал Трамп.

Площадь Крыма составляет 27 000 кв. км, в то время как площадь штата Техас достигает 695 000 кв. км. Таким образом, Техас в почти 26 раз больше Крымского полуострова. Кроме того, площадь Техаса даже больше площади Украины.

2. Испания член БРИКС

Во время пресс-конференции по расходам на оборону в рамках НАТО Трамп допустил стратегическую ошибку и назвал Испанию страной блока БРИКС.

"Испания – страна БРИКС. Вы знаете, что такое БРИКС? Вы сами поймете", – уверенно сказал Трамп.

Напомним, что в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР и другие страны, в то время как Испания является ключевым членом ЕС и НАТО.

3. Трамп заявил, что Дания "не имеет права" на Гренландию, несмотря на то, что она ей принадлежит

Тема аннексии Гренландии стала навязчивой идеей Трампа еще во время первого срока, но в 2025-26 годах она приобрела новый масштаб. Президент заявил, что Копенгаген "не имеет права" на остров, несмотря на 600-летнюю историю его пребывания в составе Королевства Дания.

Ответ со стороны автономии был мгновенным. Премьер-министр Гренландии публично призвал остановить риторику об аннексии.

4. Трамп спрашивает, кто подписал соглашение с Мексикой и Канадой (он это сделал)

Одной из угроз Трампа стали заявления о введении новых тарифов. В ходе встречи с Эмманюэлем Макроном в Белом доме президент США упомянул о торговых тарифах с Мексикой и Канадой. Американский лидер начал критиковать соглашения между странами и утверждал, что они воспользовались преимуществами соглашений. Трамп добавил: "Кто бы когда-нибудь подписал что-то подобное?".

Ирония заключается в том, что именно Трамп подписал действующее соглашение USMCA, которое заменило NAFTA во время своего предыдущего президентства.

5. Путин будет помогать Украине

На совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским Трамп ответил на вопрос об ответственности РФ за восстановление Украины. По его словам, Путин и Россия вроде бы хотят видеть Украину успешной.

"Россия будет помогать. Россия хочет видеть успешную Украину. Хотя это звучит несколько странно, но я объяснял президенту, что президент Путин был очень щедрым в своем отношении к успеху Украины", – сказал Трамп.

6. Дональд Трамп против ветряков

Экологическая повестка дня Трампа всегда была специфической, но сейчас она достигла апогея. Президент объявил войну ветряным электростанциям, утверждая, что они "сводят китов с ума".

По словам Трампа, вибрации от ветряных мельниц в районе Массачусетса заставляют морских гигантов выбрасываться на берег. Хотя ни одно научное исследование не подтвердило эту связь, администрация Трампа уже приступила к разработке политики по прекращению строительства оффшорных ветропарков.

7. Непонимание принципов работы цен

Математические способности президента США снова стали объектом насмешек, когда он заговорил о здравоохранении. Трамп похвастался, что его администрация снизила цены на лекарства на "1200, 1400 и 1500 процентов".

Однако любой экономист скажет, что снижение цены более чем на 100% означает, что аптека должна доплачивать покупателю за то, что он заберет препарат.

8. Трамп говорил, что Россия захватила бы Киев за день, если бы не грязь

Вспоминая о начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, Трамп издал собственную версию истории. Он заявил, что российские танки могли захватить Киев за один день, если бы не предоставлены им Javelin и грязь.

"Тот момент с танками был важным, когда танки застряли в грязи, а я дал им огромное количество Javelin. Они вывели из строя все эти танки, когда те застряли в грязи. Вы знаете, это был большой момент, они собирались захватить Киев. Это был бы конец войны, она бы закончилась за один день", — сказал Трамп.

Заметим, что в первые дни полномасштабного наступления России, российские танки и другая военная техника шли колонной по дороге, пока украинские военные их не остановили.

9. Трамп о 300 миллионах американцев, умерших от наркотиков

Еще одна ошибка Трампа с цифрами прозвучала при обсуждении борьбы с наркокартелями. Трамп заявил, что в прошлом году от наркотиков умерли 300 миллионов американцев.

"Незаконны наркотики, которые были на лодке, наркотики, которые присылаются в нашу страну, и тот факт, что 300 миллионов человек умерли в прошлом году от наркотиков, вот что незаконно", — сказал Трамп.

Учитывая, что общее население США составляет около 340 миллионов, по версии Трампа, страна должна почти полностью вымереть. Согласно официальным данным CDC, реальная цифра составляет около 75 тысяч смертей. Трамп ошибся с масштабами в 4000 раз.

10. Урегулирование войн

Завершает наш список постоянные заявления Трампа о "восьми оконченных войнах". По словам Трампа, ему удалось урегулировать восемь больших конфликтов за первый год пребывания у власти.

"Я заключил все эти соглашения даже без упоминания фразы "прекращения огня"", — хвастался Трамп.

На самом деле, большинство упомянутых конфликтов остаются либо в горячей фазе, либо в состоянии шаткой неопределенности. Узнать, какие войны "закончил" Трамп можно здесь.

