logo

BTC/USD

26648.71

ETH/USD

1633.62

LTC/USD

63.33

USD/UAH

38.00

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Маск сделал новое заявление по Крыму и раскритиковал Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Маск сделал новое заявление по Крыму и раскритиковал Украину

Илон Маск сравнил атаку украинской армии на Севастополь с нападением японских войск на Перл Харбор.

14 сентября 2023, 16:55 comments1248
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Американский бизнесмен Илон Маск пытался объяснить, почему он не включил интернет-связь Starlink в Крыму и сравнил удар ВСУ по Севастополю с нападением японских войск на американскую военную базу Перл Харбор. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голос Америки".

Маск сделал новое заявление по Крыму и раскритиковал Украину

Илон Маск. Фото из открытых источников

Во время конференции по теме технологий All-In Summit 2023 Маск рассказал, что Украина обратилась в его компанию и сделала срочный запрос на включение связи над Крымом.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Мы просто получили срочные звонки от украинского правительства, в которых говорилось, что нам нужно включить Крым. Прямо посреди ночи. И мы такие: "Вы о чем?"", — рассказал Маск с улыбкой на лице.

Маск заявил, что таким образом Украина вовлекла бы его компанию в войну против России.

"И тогда мы поняли, что это атака, похожая на Перл Харбор, только на Севастополь, на российский флот в Севастополе. Так что они практически просили нас принять активное участие в крупных военных действиях", — сказал Маск.

Американский бизнесмен заявил, что "украинское правительство не является руководителем американского народа или компаний в США" и добавил, что это "так не работает".

Кроме того, Маск отверг обвинения в свою сторону относительно позиции миллиардера, изменившейся после разговоров с представителями правительства РФ. Миллиардер говорит, что они "абсурдны".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский сенатор призвала рассмотреть деятельность Илона Маска, которая осуществляется во время войны в Украине и может противоречить интересам США.

Также "Комментарии" писали, что Маск заявил, что не включил интернет-связь в Крыму из-за санкций США в отношении России и оккупированных ею территорий.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.holosameryky.com/a/ilon-mask-pro-starlink-u-krymu/7266759.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!