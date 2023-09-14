Маск сделал новое заявление по Крыму и раскритиковал Украину

Американский бизнесмен Илон Маск пытался объяснить, почему он не включил интернет-связь Starlink в Крыму и сравнил удар ВСУ по Севастополю с нападением японских войск на американскую военную базу Перл Харбор. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голос Америки".



Илон Маск. Фото из открытых источников

Во время конференции по теме технологий All-In Summit 2023 Маск рассказал, что Украина обратилась в его компанию и сделала срочный запрос на включение связи над Крымом.

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"Мы просто получили срочные звонки от украинского правительства, в которых говорилось, что нам нужно включить Крым. Прямо посреди ночи. И мы такие: "Вы о чем?"", — рассказал Маск с улыбкой на лице.

Маск заявил, что таким образом Украина вовлекла бы его компанию в войну против России.

"И тогда мы поняли, что это атака, похожая на Перл Харбор, только на Севастополь, на российский флот в Севастополе. Так что они практически просили нас принять активное участие в крупных военных действиях", — сказал Маск.

Американский бизнесмен заявил, что "украинское правительство не является руководителем американского народа или компаний в США" и добавил, что это "так не работает".

Кроме того, Маск отверг обвинения в свою сторону относительно позиции миллиардера, изменившейся после разговоров с представителями правительства РФ. Миллиардер говорит, что они "абсурдны".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский сенатор призвала рассмотреть деятельность Илона Маска, которая осуществляется во время войны в Украине и может противоречить интересам США.

Также "Комментарии" писали, что Маск заявил, что не включил интернет-связь в Крыму из-за санкций США в отношении России и оккупированных ею территорий.