Мелания поразила эффектным платьем с декольте на дне рождения Трампа (ФОТО)

Первая леди США Мелания Трамп привлекла внимание мировых медиа своим появлением на турнире UFC, который состоялся на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне в день рождения Дональда Трампа. Событие произошло во время турнира UFC Freedom 250, собравшего не только поклонников смешанных единоборств, но и политическую элиту США и членов семьи президента.

Мелания Трамп. Фото: REUTERS / Hannah McKay

Мелания Трамп появилась в элегантном черном платье меди с выразительным силуэтом, дополненным кожаной курткой и классическими туфлями на шпильке. Ее образ отличался сочетанием сдержанной роскоши и смелого модного заявления.

По данным американских медиа, платье принадлежит бренду Dolce & Gabbana, а обувь – Christian Louboutin. Образ Мелании завершали минималистические украшения, в частности чокер с крестиком и кольцо с бриллиантом. Фэшн-аналитики отметили, что этот выход стал уходом от более сдержанных образов, которые Мелания демонстрировала на официальных мероприятиях в последнее время.

Мелания Трамп. Фото: Reuters

Мелания Трамп. Фото: Reuters

К Мелании присоединился сын Баррон, сидевший позади родителей в редком публичном появлении. Его видели только на одном другом мероприятии с момента обращения Трампа к нации в феврале. Старшие сыновья президента Дон-младший и Эрик сидели рядом, а также дочери Тиффани и Иванка. Это было первое появление Дона-младшего и его новой жены Беттины после их свадебной церемонии на Барбадосе в прошлом месяце.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Мелании Трамп выглядела в молодости до того, как встретила Трампа.

Также "Комментарии" писали, что Мелания оттолкнула руку Трампа. Неловкий момент попал на видео.