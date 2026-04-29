Меланія відштовхнула руку Трампа: незручний момент потрапив на відео

Під час офіційної фотосесії у Білому домі за участі президента США Дональда Трампа, першої леді Меланії Трамп та британського королівського подружжя стався незручний епізод між подружжям Трампів. Перша леді відштовхнула руку американського президента.

Під час позування з королем Чарльзом III та королевою Каміллою камери зафіксували момент, коли Дональд Трамп взяв за руку Меланію. Однак через кілька секунд видно, як перша леді США відштовхує руку свого чоловіка, а згодом посміхається на камеру.

В цей час Трамп нервово стоїть, а його очі рухаються в різні боки. Крім того, попри фотосесію, президент США в момент після інциденту не посміхався, як зазвичай це робить.

Кадри з незручною ситуацією поширилися в соцмережах, де користувачі платформ почали активно коментувати побачене: "Вони точно посварилися раніше"; "Вона так його ненавидить"; "Ти обрала це життя, тобі краще залишатися зі своїм чоловіком"; "Чи варто було воно сумки Birkin?"; "Меланія: триматися за руку коштує дорожче".

Інцидент з Меланією та Трампом стався в той же день, коли американський президент зробив привселюдний та недоречний жест. Камери зафіксували, як Трамп під час зустрічі з королем Чарльзом та королевою Каміллою опустив свою руку зі спини першої леді та стиснув її сідниці. Цей момент потрапив на фото.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як король Чарльз двічі дотепно пожартував над Трампом. З цього сміялася уся зала в Білому домі.

Також "Коментарі" писали, що Трамп відреагував на промову короля Чарльза, де були згадки про підтримку України.