Меньший сын Трампа изменился до неузнаваемости: как сейчас выглядит Беррон (ФОТО)

Младший сын президента США Дональда Трампа привлек внимание после редкого появления на мероприятии в Белом доме. В этот раз причиной обсуждений стал не политический контекст или статус его семьи, а внешность 20-летнего Беррона Трампа, которая, по словам многих пользователей соцсетей, заметно изменилась.

Беррон Трамп. Фото: NY Times

Беррон посетил турнир UFC Freedom 250, который проходил на Южной лужайке Белого дома в рамках празднования 250-летия США и 80-летия Дональда Трампа. Вместе с ним на мероприятии присутствовала первая леди Мелания Трамп, братья и сестры, а также дедушка Виктор Кнавс.

Особое внимание журналистов и пользователей соцсетей привлекла внешность младшего представителя семьи Трампов. Беррон появился с более длинными волнистыми волосами и более взрослыми чертами лица. В соцсетях начали активно сравнивать его с матерью, отмечая, что с возрастом он все больше напоминает Меланию Трамп.

Многие комментаторы обратили внимание на его словенские корни. Мелания родилась в Словении, а Беррон, в отличие от других детей Дональда Трампа, имеет двойное гражданство. По сообщениям американских медиа, в детстве он проводил много времени со своей словенской бабушкой и дедушкой и общался на словенском языке.

Несмотря на постоянное внимание семьи Трампов, сам Беррон остается одной из наименее публичных фигур среди детей президента США. Он учится в Бизнес-школе Стерна при Нью-Йоркском университете и почти не участвует в политической жизни.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Беррон Трамп спас жизнь женщине, на которую напал ревнивый россиянин.

Также "Комментарии" писали, что Мелания Трамп поразила эффектным платьем с декольте на дне рождения Трампа.