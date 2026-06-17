Менший син Трампа змінився до невпізнання: як зараз виглядає Беррон (ФОТО)

Молодший син президента США Дональда Трампа привернув увагу після рідкісної появи на заході у Білому домі. Цього разу причиною обговорень став не політичний контекст чи статус його родини, а зовнішність 20-річного Беррона Трампа, яка, за словами багатьох користувачів соцмереж, помітно змінилася.

Беррон Трамп. Фото: NY Times

Беррон відвідав турнір UFC Freedom 250, який проходив на Південній галявині Білого дому в межах святкування 250-річчя США та 80-річчя Дональда Трампа. Разом з ним на заході були присутні перша леді Меланія Трамп, брати та сестри, а також дідусь Віктор Кнавс.

Особливу увагу журналістів та користувачів соцмереж привернула зовнішність наймолодшого представника родини Трампів. Беррон з'явився з довшим хвилястим волоссям і більш дорослими рисами обличчя. У соцмережах почали активно порівнювати його з матір’ю, відзначаючи, що з віком він дедалі більше нагадує Меланію Трамп.

Багато коментаторів звернули увагу на його словенське коріння. Меланія народилася у Словенії, а Беррон, на відміну від інших дітей Дональда Трампа, має подвійне громадянство. За повідомленнями американських медіа, у дитинстві він проводив багато часу зі своїми словенськими бабусею та дідусем і спілкувався словенською мовою.

Попри постійну увагу до родини Трампів, сам Беррон залишається однією з найменш публічних фігур серед дітей президента США. Наразі він навчається у Бізнес-школі Стерна при Нью-Йоркському університеті та майже не бере участі в політичному житті.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як Беррон Трамп врятував життя жінці на яку напав ревнивий росіянин.

Також "Коментарі" писали, що Меланія Трамп вразила ефектною сукнею з декольте на дні народження Трампа.