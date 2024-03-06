Миллионы американцев планируют срочно эмигрировать: СМИ узнало о страхе граждан США

С приближением президентских выборов в США миллионы американцев планируют эмигрировать из страны. Как передает портал "Комментарии", об этом в своей колонке для Business Insider пишет журналист и писатель Пол Старобин.

Граждане США. Фото: из открытых источников

Журналист отмечает, что каждые четыре года, когда американцы собираются выбрать президента, в основном среди демократов ведутся разговоры о том, чтобы покинуть страну. При этом "тревога относительно потенциального триумфа Трампа в ноябре гораздо острее, чем страхи, которые разжигали прошлые президенты".

По словам Старобина, молодые люди больше склонны к эмиграции. Так, среди тех, кто моложе 30 лет, 24% хотели покинуть Америку в конце срока правления Буша, 18% — во время Обамы и 30% — во время Трампа. Как и со всем, что касается Трампа, существовало резкое гендерное разделение: только 20% молодых мужчин хотели сбежать из Америки, по сравнению с 40% молодых женщин.

Как отметила президент Ассоциации американцев, проживающих за рубежом Дорис Шпеер, американцы, которые уже живут за рубежом, готовятся к волне новых эмигрантов, ведь "больше людей выедет за границу после выборов, если это будет Трамп".

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