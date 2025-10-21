Мир Трампа срывается: куда срочно отправили вице-президента США Вэнса

Администрация США подтвердила, что Вэнс в понедельник вместе с супругой вылетел с авиабазы Эндрюс вблизи Вашингтона. Визит продлится ориентировочно два дня. В плане пребывания – встречи с премьер-министром, президентом Израиля, а также встречи с семьями заложников и только что освобожденными пленными.

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

В Вашингтоне подтверждают, что визит высокопоставленного чиновника США связан с резким ростом напряжения после инцидента в районе Рафы, когда боевики ХАМАС, выйдя из тоннеля, выпустили противотанковую ракету по израильскому авто. В результате атаки погибли по меньшей мере два человека. Эти обстрелы Израиль назвал нарушением действующего перемирия.

Планируется, что Вэнс обсудит с руководством Израиля поддержание режима прекращения огня, дальнейшие шаги по освобождению заложников и ситуацию в регионе. Американские медиа отмечают, что Белый дом стремится предотвратить повторную скатку региона в масштабные боевые действия.

