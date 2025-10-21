logo

Мир Трампа срывается: куда срочно отправили вице-президента США Вэнса

Вашингтон вынужден реагировать на новое обострение на Ближнем Востоке

21 октября 2025, 07:42
Кравцев Сергей

Администрация США подтвердила, что Вэнс в понедельник вместе с супругой вылетел с авиабазы Эндрюс вблизи Вашингтона. Визит продлится ориентировочно два дня. В плане пребывания – встречи с премьер-министром, президентом Израиля, а также встречи с семьями заложников и только что освобожденными пленными.

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

В Вашингтоне подтверждают, что визит высокопоставленного чиновника США связан с резким ростом напряжения после инцидента в районе Рафы, когда боевики ХАМАС, выйдя из тоннеля, выпустили противотанковую ракету по израильскому авто. В результате атаки погибли по меньшей мере два человека. Эти обстрелы Израиль назвал нарушением действующего перемирия.

Планируется, что Вэнс обсудит с руководством Израиля поддержание режима прекращения огня, дальнейшие шаги по освобождению заложников и ситуацию в регионе. Американские медиа отмечают, что Белый дом стремится предотвратить повторную скатку региона в масштабные боевые действия.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп вместе с тремя лидерами ближневосточных стран подписал мирное соглашение по сектору Газа. Подписание соглашения состоялось во время мирного саммита в Шарм-эль-Шейхе, Египет. Ждать ли мира на Ближнем Востоке после подписания соглашения по Газе? Какие моменты настораживают? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана лидером, который может помочь в урегулировании войны России против Украины. Об этом американский лидер заявил во время общения на борту самолета, которым возвращался в США после визита на Ближний Восток.




