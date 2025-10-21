Мир Трампа зривається: куди терміново відправили віце-президента США Венса

Адміністрація США підтвердила, що Венс у понеділок разом із дружиною вилетів з авіабази Ендрюс поблизу Вашингтона. Візит триватиме приблизно два дні. У плані перебування – зустрічі з прем'єр-міністром, президентом Ізраїлю, а також зустрічі із сім'ями заручників та щойно звільненими полоненими.

Джей Ді Венс. Фото: з відкритих джерел

У Вашингтоні підтверджують, що візит високопосадовця США пов'язаний з різким зростанням напруги після інциденту в районі Рафи, коли бойовики ХАМАС, вийшовши з тунелю, випустили протитанкову ракету ізраїльським авто. Внаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей. Ці обстріли Ізраїль назвав порушенням чинного перемир'я.

Планується, що Венс обговорить із керівництвом Ізраїлю підтримку режиму припинення вогню, подальші кроки щодо звільнення заручників та ситуацію в регіоні. Американські медіа зазначають, що Білий дім прагне запобігти повторному скочуванню регіону в масштабні бойові дії.

