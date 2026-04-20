Мирные переговоры с Ираном в тупике: Трампу сообщили неприятные новости

Морская блокада США в Ормузском проливе сейчас является ключевым препятствием для мирных переговоров с Ираном. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Sky News".

Начальник армии Пакистана фельдмаршал Асим Мунир, который является ключевым посредником в мирных переговорах между США и Ираном, заявил президенту Дональду Трампу, что военно-морская блокада Штатов в Ормузском проливе сейчас является препятствием для мирных переговоров.

Известно, что Мунир поговорил с Трампом по телефону, и президент США сказал ему, что рассмотрит этот совет.

В публикации говорится, что этот звонок состоялся после того, как Иран отклонил предложение США о новых мирных переговорах, и обе стороны столкнулись с взаимными блокадами в Ормузском проливе.

По данным Mehr News Agency, представитель Центрального штаба организации "Хатам аль-Анбия" заявил, что стратегический водный путь вновь находится под полным управлением вооруженных сил. Эти меры, по версии Тегерана, стали ответом на действия США, включая морскую блокаду, которую в Иране назвали "пиратством".



