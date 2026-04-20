Мирні переговори з Іраном у глухому куті: Трампу повідомили неприємні новини

Морська блокада США в Ормузькій протоці зараз є ключовою перешкодою для мирних переговорів з Іраном. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє Sky News.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Начальник армії Пакистану фельдмаршал Асім Мунір, який є ключовим посередником у мирних переговорах між США та Іраном, заявив президенту Дональду Трампу, що військово-морська блокада Штатів у Ормузькій протоці зараз є перешкодою для мирних переговорів.

Відомо, що Мунір поговорив із Трампом телефоном, і президент США сказав йому, що розгляне цю пораду.

У публікації йдеться, що цей дзвінок відбувся після того, як Іран відхилив пропозицію США щодо нових мирних переговорів, і обидві сторони зіткнулися із взаємними блокадами в Ормузькій протоці.

Читайте також на порталі "Коментарі" — європейські союзники висловлюють стурбованість курсом Вашингтона на прискорене укладання рамкової угоди з Іраном, яка може виявитися політично вигідною, але стратегічно небезпечною. Як повідомляє Reuters, дипломати побоюються: спроба швидко зафіксувати домовленості ризикує лише заморозити ключові проблеми, а не їх вирішити.

Також видання "Коментарі" повідомляло – напруга навколо Ормузької протоки стрімко наростає. Іран оголосив про повернення до жорсткого військового контролю над транзитом та звинуватив США у порушенні свободи судноплавства.

За даними Mehr News Agency, представник Центрального штабу організації Хатам аль-Анбія заявив, що стратегічний водний шлях знову знаходиться під повним управлінням збройних сил. Ці заходи, за версією Тегерана, стали відповіддю на дії США, включаючи морську блокаду, яку в Ірані назвали піратством.



