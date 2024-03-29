Могут ли США и дальше откладывать решение о помощи Украине: какие прогнозы

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Кравцев Сергей
Продолжается битва за выделение помощи Украине, которую уже почти полгода тормозит трампистское крыло Республиканской партии США. Президент Украины Владимир Зеленский впервые провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, одним из главных "блокировщиков" данной помощи. А американские журналисты в колонке для CNN буквально разнесли Джонсона, назвав того союзником Путина и человеком, который держит в заложниках миллионы украинцев. Какие ожидания от эпопеи с (не)выделением помощи Украины? Можем ли получить ее этой весной – или США продолжат погружаться во внутреннюю повестку, теряя вес на внешней арене? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Конгресс США. Фото из открытых источников
Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова предполагает, что хоть Зеленский и провел переговоры со спикером Джонсоном, колебания в американском истеблишменте касательно помощи Украине будут продолжаться. И решение тут, скорее всего, примут не в апреле, а в мае или даже июне.
Пока же, похоже, считает она, что выделение помощи останется в подвешенном состоянии. Никто не станет отрицать, что поддержка необходима, но решение отложат на несколько месяцев.
Политический эксперт Сергей Таран считает происходящее с затягиванием выделения помощи Украине огромной проблемой самих США. Причем, проблемой, которую там, похоже, еще полностью не осознали.
По его мнению, причиной того, что происходит, является странная предвыборная политика трампистов, которые считают, что лучше сейчас довести до абсурда внешнюю политику, а потом, после того, как Трамп вернется в Белый дом (как они считают), он быстро "порешает" все проблемы.
Пока не ясно, продолжает он, что будет далее с поддержкой Украины. Но общественное мнение в США (и это демонстрируют все опросы) — за то, чтоб такая поддержка продолжалась.
Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин рассуждает так:
В последнее время контакты между Украиной и США участились, о чем говорит тот же телефонный разговор между Зеленским и Джонсоном, отмечает политолог. Открылось некое окно возможностей, когда потенциально можно более аргументировано донести свою позицию. Что Зеленский делает, в том числе, через американские медиа. В надежде, что, начиная с 9 апреля, когда Конгресс вернется с каникул, там без промедления возьмутся за важнейший для нас законопроект.
Известно, продолжает он, что демократы запустили процедуру обхода полномочий спикера. И, если соответствующая петиция наберет нужное количество голосов, есть шанс выставить сенатский законопроект на рассмотрение без его участия. Но не факт, что получится.
Эксперт констатирует: избирательная повестка доминирует в США, потому фокус помощи Украине всё больше смещается на Европу.
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