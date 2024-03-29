Могут ли США и дальше откладывать решение о помощи Украине: какие прогнозы

Продолжается битва за выделение помощи Украине, которую уже почти полгода тормозит трампистское крыло Республиканской партии США. Президент Украины Владимир Зеленский впервые провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, одним из главных "блокировщиков" данной помощи. А американские журналисты в колонке для CNN буквально разнесли Джонсона, назвав того союзником Путина и человеком, который держит в заложниках миллионы украинцев. Какие ожидания от эпопеи с (не)выделением помощи Украины? Можем ли получить ее этой весной – или США продолжат погружаться во внутреннюю повестку, теряя вес на внешней арене? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Конгресс США. Фото из открытых источников

Выделение помощи останется в подвешенном состоянии

Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова предполагает, что хоть Зеленский и провел переговоры со спикером Джонсоном, колебания в американском истеблишменте касательно помощи Украине будут продолжаться. И решение тут, скорее всего, примут не в апреле, а в мае или даже июне.

"Уже анонсирован визит президента Турции Эрдогана в США. Где он, надо полагать, будет вести с главой Белого дома Байденом переговоры на глобальные темы, включая подготовку к летнему саммиту НАТО в Вашингтоне. Именно там, похоже, примут решение – как помогать Украине, в какой пропорции, какая ответственность будет лежать на тех или иных странах", – поясняет аналитик.

Пока же, похоже, считает она, что выделение помощи останется в подвешенном состоянии. Никто не станет отрицать, что поддержка необходима, но решение отложат на несколько месяцев.

"Это связано, безусловно, и с избирательным процессом внутри США. Те или иные опросы являются индикатором, позволяющим понять – куда склоняется чаша весов. И с кем мировые лидеры готовы договариваться. С Байденом, ставя на него и на демократов. Или более ориентироваться на Трампа и республиканцев", – отмечает Александра Решмедилова.

Борьба за помощь продолжается

Политический эксперт Сергей Таран считает происходящее с затягиванием выделения помощи Украине огромной проблемой самих США. Причем, проблемой, которую там, похоже, еще полностью не осознали.

А потеря веса США в мировой политике угрожает уже самим Штатам — как экономически, так и политически", – аргументирует эксперт. "В то время, как Украина из-за таких проволочек со стороны топ-партнеров теряет людей, территории, получает новые разрушения, Штаты теряют ведущую роль в мире. Тем более, что помощь затягивается не только Украине, но и Израилю с Тайванем

По его мнению, причиной того, что происходит, является странная предвыборная политика трампистов, которые считают, что лучше сейчас довести до абсурда внешнюю политику, а потом, после того, как Трамп вернется в Белый дом (как они считают), он быстро "порешает" все проблемы.

"Это очень рисковая игра части американского политикума, за которую украинцы сейчас платят кровью", – отмечает Сергей Таран.

Пока не ясно, продолжает он, что будет далее с поддержкой Украины. Но общественное мнение в США (и это демонстрируют все опросы) — за то, чтоб такая поддержка продолжалась.

"Причем, большинство именно республиканских избирателей считают, что поддержку Украины и других союзников следует усилить. В том числе, потому что США не избежать войны с РФ и Китаем. А Украина стала бы здесь мощным союзником. Так что имеем парадокс: с одной стороны, трампистское крыло республиканцев проводит странную избирательную стратегию. С другой – подавляющее большинство американцев считают, что Украина – союзник США, которого следует поддерживать. Борьба за помощь продолжается", – заключает эксперт.

Расхождения между демократами и республиканцами остаются достаточно большими

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин рассуждает так:

"Мне кажется, что одна из главных проблем с помощью Украине со стороны США состоит в том, что данный вопрос стал частью внутренней американской повестки, в том числе – избирательной. Это уже не просто внешнеполитическая стратегия, но и – нечто внутреннее в противостоянии между Демократической и Республиканской партиями. Что, увы, имеет неприятные для нас последствия".

В последнее время контакты между Украиной и США участились, о чем говорит тот же телефонный разговор между Зеленским и Джонсоном, отмечает политолог. Открылось некое окно возможностей, когда потенциально можно более аргументировано донести свою позицию. Что Зеленский делает, в том числе, через американские медиа. В надежде, что, начиная с 9 апреля, когда Конгресс вернется с каникул, там без промедления возьмутся за важнейший для нас законопроект.

Вторые (или, по крайней мере, группа республиканцев) хотят предложить свой вариант, не исключено, что с сокращением помощи (к примеру, до 40 млрд), да еще и выделением ее в виде кредита", – поясняет Алексей Якубин. "Но, как мне кажется, расхождения между демократами и республиканцами тут остаются еще достаточно большими. Первые настаивают, чтоб на рассмотрение Палаты представителей вынесли законопроект, проголосованный в феврале в Сенате (с выделением 60 млрд долларов безвозмездной помощи Украине ).

Известно, продолжает он, что демократы запустили процедуру обхода полномочий спикера. И, если соответствующая петиция наберет нужное количество голосов, есть шанс выставить сенатский законопроект на рассмотрение без его участия. Но не факт, что получится.

Эксперт констатирует: избирательная повестка доминирует в США, потому фокус помощи Украине всё больше смещается на Европу.

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