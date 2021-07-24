На Аляске человек оказался в плену у огромного гризли (ФОТО)

На Аляске произошло довольно необычный случай, который едва не унес жизни человека, оказавшегося в плену в гризли. Ему удалось спастись чудом. Об этом пишет издание BBC.

На Аляске мужчину преследовал гризли - фото: из открытых источников

Пролетая над равниной, экипаж береговой охраны заметил мужчину, который стоял на крыше хижины. Он махал руками и звал на помощь. После того как вертолет спустился, он рассказал экипажа страшную историю своего выживания в этой хижине.

Спасенный человек находился в плохом состоянии, на его теле были синяки, а нога была перевязана. Кроме того, он не спал уже несколько суток. Причиной тому стал гризли, в плену у которого буквально оказался этот человек.

Выяснилось, что этот человек подверглась нападению медведя. Однако этим все не закончилось. Гризли стал буквально преследовать мужчину, возвращаясь к его хижине по ночам. В результате этого пострадавший совсем перестал спать, боясь, что хищник в это время может ворваться в его дом.





При себе у спасенного был пистолет, но патроны в нем уже практически закончились. Больше ему было нечем обороняться от гризли. К слову, двери в хату была также сильно повреждены, что заставляло человека еще больше опасаться за свою жизнь в моменты возвращения зверя.

Береговая охрана доставила пострадавшего в больницу. Медики сообщили, что серьезных у мужчины травм нет и его жизни ничего не угрожает.

Что интересно, вертолет береговой охраны должен был в тот день лететь в совершенно другом направлении, но был сбит с курса из-за погодных условий. Именно эти обстоятельства привели экипаж к потерпевшему мужчине. Можно сказать, что его жизнь чудом была спасена.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что в Бразилии акула откусила мужчине руку по локоть, пока тот справлял нужду в океане, а также о том, что в Индии крокодил затянул в воду сторожа и откусил ему ногу.

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