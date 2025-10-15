На Заході дали пряму відповідь: чи вийде у Трампа, як у Газі, завершити війну в Україні

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп під час своєї промови в ізраїльському Кнесеті надіслав чіткий меседж, що важкодосяжний світ в Україні є його наступним пріоритетом. Проте, адміністрація США має зрозуміти, що нав'язати свої умови та досягти миру в Україні можливо лише в тому випадку, якщо Вашингтон продемонструє свою міць. Про це пише головний кореспондент CNN з питань міжнародної безпеки Нік Патон Волш.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Оглядач зазначає, вся проблема полягає в тому, що американський лідер не має легких важелів впливу на Володимира Путіна, тому тепер має довести, що його загрози застосування сили як економічної, так і фізичної будуть реалізовані.
