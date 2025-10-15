logo_ukra

На Заході дали пряму відповідь: чи вийде у Трампа, як у Газі, завершити війну в Україні

Трампу доведеться йти на такі кроки Україною, на які Байден не наважувався

15 жовтня 2025, 07:50
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп під час своєї промови в ізраїльському Кнесеті надіслав чіткий меседж, що важкодосяжний світ в Україні є його наступним пріоритетом. Проте, адміністрація США має зрозуміти, що нав'язати свої умови та досягти миру в Україні можливо лише в тому випадку, якщо Вашингтон продемонструє свою міць. Про це пише головний кореспондент CNN з питань міжнародної безпеки Нік Патон Волш.

Оглядач зазначає, вся проблема полягає в тому, що американський лідер не має легких важелів впливу на Володимира Путіна, тому тепер має довести, що його загрози застосування сили як економічної, так і фізичної будуть реалізовані.                                             

"Це ризикує підштовхнути Трампа в напрямку, який Байден не наважувався просувати. "Томагавки" можуть спіткати доля "вторинних санкцій" — чогось, що призначене лише як погроза, а не як інструмент. Проте це, мабуть, єдиний корисний урок для Трампа — і це було мантрою його європейських союзників з самого початку. Кремль реагує лише на силу — на щось, що фізично блокує йому шлях. Щоб здобути ще одну "мирну" перемогу, Трамп повинен знайти в собі силу і бажання зробити те, чого він, здається, боїться від природи: фізично протистояти Путіну", — підсумував Уолш.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп зробив потужну заяву: що тепер чекає Росію, якщо Володимир Путін не припинить війну.

Також видання "Коментарі" повідомляло – саме на такі заяви і чекав Володимир Зеленський: що заявив Дональд Трамп про війну в Україні.




Джерело: https://edition.cnn.com/2025/10/14/world/gaza-trump-ukraine-putin-lessons-analysis-intl
