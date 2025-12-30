«Нам придется их уничтожить»: Трамп жестко пригрозил Ирану

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил еще одним ударом по Ирану, если страна попытается возобновить свою программу баллистических ракет.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Американский лидер сделал ряд острых заявлений относительно Ирана перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает CNN.

"Я слышал, что Иран пытается снова наращивать силу, и если это так, нам придется их уничтожить. Мы их свалим. Мы их изрядно побьем", — сказал Трамп.

Американский президент добавил, что поддержит атаку на Иран немедленно, если тот попытается восстановить свой ядерный потенциал. При этом он советует Тегерану стремиться к "соглашению" из США.

"Это разумнее. Они могли бы заключить соглашение в прошлый раз перед тем, как мы пережили большое нападение на них", — заявил Трамп.

Издание напоминает, что ранее в этом году США бомбили три ядерных объекта в Иране, и эту атаку впоследствии Трамп назвал большим военным успехом. Однако в последние недели Нетаньяху предупредил, что Иран снова расширяет программу баллистических ракет.

Как сообщал портал "Комментарии", американский президент Дональд Трамп заявил об "очень сильном ударе" США по большому объекту на побережье в Венесуэле. Однако всех деталей операции глава Белого дома не называет.

В то же время, отвечая на вопросы журналистов в своей резиденции Мар-а-Лаго, Трамп рассказал о "большом взрыве в портовой зоне, где загружают лодки наркотиками". Президент США подчеркнул, что этой "зоны обеспечения больше не существует".

Как ранее писало издание "Комментарии", в Венесуэле начинается "массовая мобилизация" военных, оружия и техники в ответ на наращивание американских военных кораблей и войск в Карибском море.