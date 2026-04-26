Главная Новости Мир США Нападающий в США раскрыл свою цель: кого хотел убить на мероприятии с Трампом
Нападающий в США раскрыл свою цель: кого хотел убить на мероприятии с Трампом

Подозреваемый в стрельбе на мероприятии в Вашингтоне заявил, что его целью были чиновники администрации Трампа.

26 апреля 2026, 10:00
Slava Kot

Подозреваемый в стрельбе во время ужина корреспондентов Белого дома в Вашингтоне заявил следователям, что его целью были представители администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Подозреваемый в стрельбе Коул Аллен. Фото из открытых источников

Инцидент со стрельбой произошел в гостинице Washington Hilton, где проходило официальное мероприятие с участием президента США, чиновников и журналистов. Именно здесь в 1981 году было совершено покушение на тогдашнего президента Рональда Рейгана. По словам очевидцев, в зале внезапно раздались громкие звуки, похожие на выстрелы, после чего агенты Секретной службы немедленно эвакуировали Дональда Трампа и других чиновников.

Нападающим оказался 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. После задержания он сообщил правоохранителям, что хотел атаковать должностных лиц администрации Трампа. Однако не указал конкретных имен.

"Подозреваемый не говорил конкретно, что его целью был президент Трамп, а только чиновники администрации", — пишет CBS News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полиция сообщила, что Коул Аллен был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами. Он пытался прорваться через контрольный пункт безопасности у входа в гостиницу. Во время задержания раздалось от пяти до восьми выстрелов. Один из федеральных офицеров получил ранение.

Прокуратура округа Колумбия уже объявила о подготовке официальных обвинений. Аллену инкриминируют использование огнестрельного оружия во время насильственного преступления и нападение на федерального служащего с применением опасного оружия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трампа и первую леди срочно эвакуировали из-за стрельбы в США.

Также "Комментарии" писали о первой реакции Дональда Трампа после стрельбы в Вашингтоне.



Источник: https://www.cbsnews.com/live-updates/trump-evacuated-white-house-correspondents-dinner-security-incident/
