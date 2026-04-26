Перша реакція Трампа після стрілянини у Вашингтоні: що заявив президент США

Президент США Дональд Трамп уперше публічно прокоментував інцидент зі стріляниною під час офіційного заходу у Вашингтоні, де були присутні високопосадовці адміністрації. За його словами, напад став "повною несподіванкою", однак він не має наміру змінювати політичні плани через загрозу безпеці.

Перша реакція Трампа після стрілянини у Вашингтоні.

Інцидент стався ввечері 25 квітня під час вечері Асоціації кореспондентів при Білому домі в готелі Washington Hilton. Після звуків пострілів Трампа та інших посадовців терміново евакуювали із зали. За попередніми даними, один зі співробітників Секретної служби отримав поранення, але залишився живим.

Кадр з відео у момент, коли сталися постріли

Під час брифінгу у Білому домі Трамп повідомив, що нападника затримано. За його словами, підозрюваний мав при собі кілька видів зброї та намагався прорватися до приміщення, де проходив захід. Трамп назвав стрільця "хворою людиною" і "одинаком-психом".

"У світлі сьогоднішніх подій я прошу всіх американців знову, усім серцем, взяти на себе зобов'язання вирішувати наші розбіжності мирним шляхом. Ми маємо вирішувати наші розбіжності. Ми не дозволимо нікому захопити наше суспільство", — сказав Трамп.

Президент також назвав атаку "ударом по Конституції США" та наголосив, що подібні інциденти не змусять його відмовитися від політичної діяльності.

Окремо Трамп прокоментував чи була стрілянина на заході спробою нового замаху на нього.

"Я вивчав випадки вбивств... вони завжди обирають найвпливовіших людей, як-от Авраама Лінкольна. Вони не чіпають тих, хто нічого особливого не робить. А ми зробили дуже багато. Я хочу жити, тому що хочу зробити цю країну великою. Ось чому я хочу жити. Але коли ти маєш вплив, за тобою приходять", — сказав Трамп та додав: "Ніхто мені не казав, що це така небезпечна професія".

Водночас президент США заперечив, що стрілянина могла бути пов'ящаною з Іраном.

Трамп під час брифінгу торкнувся теми безпеки урядових заходів. За його словами, приміщення, де відбувалася вечеря, не було достатньо захищеним. Він використав стрілянину як аргумент на користь будівництва нового великого бального залу при Білому домі, який раніше викликав суперечки через вартість проєкту. Трамп сказав, що "нам потрібна ця бальна зала".

Правоохоронці поки не повідомляють остаточних мотивів нападника. Слідство перевіряє, чи діяв він самостійно, та аналізує можливі політичні мотиви. Наразі відомо, що правоохоронці ідентифікували нападника як Коула Томаса Аллена з Каліфорнії.

