Нападник у США розкрив свою ціль: кого хотів убити на заході з Трампом

Підозрюваний у стрілянині під час вечері кореспондентів Білого дому у Вашингтоні заявив слідчим, що його ціллю були представники адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Підозрюваний у стрілянині Коул Аллен.

Інцидент зі стріляниною стався у готелі Washington Hilton, де проходив офіційний захід за участі президента США, урядовців та журналістів. Саме тут у 1981 році було скоєно замах на тодішнього президента Рональда Рейгана. За словами очевидців, у залі раптово пролунали гучні звуки, схожі на постріли, після чого агенти Секретної служби негайно евакуювали Дональда Трампа та інших високопосадовців.

Нападником виявився 31-річний Коул Томас Аллен із Каліфорнії. Після затримання він повідомив правоохоронцям, що хотів атакувати посадовців адміністрації Трампа. Однак не вказав конкретні імена.

"Підозрюваний не казав конкретно, що його ціллю був президент Трамп, а лише посадовці адміністрації", — пише CBS News з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Поліція повідомила, що Коул Аллен був озброєний дробовиком, пістолетом та кількома ножами. Він намагався прорватися через контрольний пункт безпеки біля входу до готелю. Під час затримання пролунало від п’яти до восьми пострілів. Один із федеральних офіцерів отримав поранення.

Прокуратура округу Колумбія вже оголосила про підготовку офіційних обвинувачень. Аллену інкримінують використання вогнепальної зброї під час насильницького злочину та напад на федерального службовця із застосуванням небезпечної зброї.

