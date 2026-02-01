Нападение неизбежно: в Европе назвали "точное время", когда США атакует Иран

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Соединенные Штаты могут нанести военный удар по Ирану в ближайшие 48 часов. По его словам, атака США связана с обнародованием новых материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Александар Вучич в эфире сербского телеканала Pink заявил, что в американской политической истории уже случались моменты, когда громкие скандалы совпадали с резкой внешнеполитической активностью.

"Когда появляется подобная чушь, как это было с Моникой Левински, тогда кого-то начинают бомбить. Ускорят ли они принятие решений — я почти уверен", — сказал Вучич.

Кроме того, сербский лидер указал временные пределы, за которые США атакует Иран.

"Я жду в ближайшие 48 часов удара по Ирану и некоторых других крупных событий. Условия сегодня непростые. Я убежден, что наша приверженность сохранению мира имеет решающее значение", – заявил Вучич.

Заявления сербского лидера раздались на фоне роста напряженности вокруг Ирана. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об опрокидывании значительных сил ВМС в регион и заявил, что к берегам Ирана следует "большая армада". В то же время он отмечал, что Вашингтон предпочитает переговоры и стремится заключить соглашение, предусматривающее полный отказ Тегерана от ядерного оружия.

Напомним, что 30 января Минюст США обнародовал миллионы страниц документов по делу Эпштейна. В материалах фигурируют имена влиятельных политиков и бизнесменов. Трамп в файлах Эпштейна упоминается более 3000 раз. Кроме того, в документе содержится обвинение в адрес Трампа в изнасиловании 13-летней девочки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что секс-империя Эпштейна могла быть ловушкой КГБ для мировых элит.

Также "Комментарии" писали, что стало известно, какая страна непублично поддержала удар США по Ирану.