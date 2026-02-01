Нападение неизбежно: в Европе назвали "точное время", когда США атакует Иран

Рубрики
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Соединенные Штаты могут нанести военный удар по Ирану в ближайшие 48 часов. По его словам, атака США связана с обнародованием новых материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Александар Вучич в эфире сербского телеканала Pink заявил, что в американской политической истории уже случались моменты, когда громкие скандалы совпадали с резкой внешнеполитической активностью.
Кроме того, сербский лидер указал временные пределы, за которые США атакует Иран.
Заявления сербского лидера раздались на фоне роста напряженности вокруг Ирана. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об опрокидывании значительных сил ВМС в регион и заявил, что к берегам Ирана следует "большая армада". В то же время он отмечал, что Вашингтон предпочитает переговоры и стремится заключить соглашение, предусматривающее полный отказ Тегерана от ядерного оружия.
Напомним, что 30 января Минюст США обнародовал миллионы страниц документов по делу Эпштейна. В материалах фигурируют имена влиятельных политиков и бизнесменов. Трамп в файлах Эпштейна упоминается более 3000 раз. Кроме того, в документе содержится обвинение в адрес Трампа в изнасиловании 13-летней девочки.
