Настоящий ужас в глазах Мелании: первая леди США испытала шок во время стрельбы (ФОТО)
Настоящий ужас в глазах Мелании: первая леди США испытала шок во время стрельбы (ФОТО)

Мелания Трамп первой поняла, что во время гала-вечера в Вашингтоне раздались выстрелы. Новые детали инцидента и реакция Трампа.

26 апреля 2026, 19:55
Первая леди США Мелания Трамп с другими высокопоставленными чиновниками оказалась на праздничной встрече для журналистов Белого дома в Вашингтоне. Именно в момент официального мероприятия в отеле Washington Hilton раздались выстрелы, после чего Дональда Трампа и гостей срочно эвакуировали агенты Секретной службы.

Мелания Трамп испытала шок во время стрельбы в Вашингтоне. Кадр с видео

В сети появились кадры, на которых президентские супруги реагируют на инцидент. Пользователи обратили внимание на выражение лица Мелании Трамп, которая, по словам очевидцев, одной из первых поняла, что речь идет не о случайном шуме.

Позже Дональд Трамп рассказал журналистам, что его жена мгновенно узнала звук выстрела. По словам президента США, он сначала звук воспринял как падение подноса.

"Всегда шокирует, когда случается что-то подобное. Первая леди выполняла отличную работу. Она любит страну. Она знает ее лучше любого. Это было оружие, и некоторые люди поняли это довольно быстро, а другие — нет. Я наблюдал, что происходит", — сказал Трамп.

По его словам, правоохранители и Секретная служба сработали оперативно, а эвакуация длилась считанные секунды.

Мелания Трамп во время стрельбы в Вашингтоне

По данным американских медиа, подозреваемым в нападении стал 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. Следователи установили, что он арендовал номер в той же гостинице, где проходило мероприятие. Во время задержания у него обнаружили оружие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на видео со стрельбы в Washington Hilton видно, что Трамп упал, когда его пытались спасти агенты Секретной службы. Кроме того, агенты спасали первого не президента США.

Также "Комментарии" писали, как выглядела Мелания Трамп в молодости до того, как встретила Трампа.



