Справжній жах в очах Меланії: перша леді США пережила шок під час стрілянини (ФОТО)

Перша леді США Меланія Трамп з іншими високопосадовцями опнилилася на святковій зустрічі для журналістів Білого дому у Вашингтоні. Саме в момент офіційного заходу в готелі Washington Hilton пролунали постріли, після чого Дональда Трампа та гостей терміново евакуювали агенти Секретної служби.

Меланія Трамп пережила шок під час стрілянини у Вашингтоні.

У мережі з’явилися кадри, на яких президентське подружжя реагує на інцидент. Користувачі звернули увагу на вираз обличчя Меланії Трамп, яка, за словами очевидців, однією з перших зрозуміла, що йдеться не про випадковий шум.

Пізніше Дональд Трамп розповів журналістам, що його дружина миттєво впізнала звук пострілу. За словами президента США він спочатку звук сприйняв, як падіння підносу.

"Завжди шокує, коли трапляється щось подібне. Перша леді виконувала чудову роботу. Вона любить країну. Вона знає її краще за будь-кого. Це була зброя, і деякі люди зрозуміли це досить швидко, а інші — ні. Я спостерігав, що відбувається", — сказав Трамп.

За його словами, правоохоронці та Секретна служба спрацювали оперативно, а евакуація тривала лічені секунди.

Меланія Трамп під час стрілянини у Вашингтоні

За даними американських медіа, підозрюваним у нападі став 31-річний Коул Томас Аллен із Каліфорнії. Слідчі встановили, що він орендував номер у тому самому готелі, де проходив захід. Під час затримання у нього виявили зброю.

