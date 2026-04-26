logo_ukra

BTC/USD

77995

ETH/USD

2344.38

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Справжній жах в очах Меланії: перша леді США пережила шок під час стрілянини (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Справжній жах в очах Меланії: перша леді США пережила шок під час стрілянини (ФОТО)

Меланія Трамп першою зрозуміла, що під час гала-вечора у Вашингтоні пролунали постріли. Нові деталі інциденту та реакція Трампа.

26 квітня 2026, 19:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Перша леді США Меланія Трамп з іншими високопосадовцями опнилилася на святковій зустрічі для журналістів Білого дому у Вашингтоні. Саме в момент офіційного заходу в готелі Washington Hilton пролунали постріли, після чого Дональда Трампа та гостей терміново евакуювали агенти Секретної служби.

Меланія Трамп пережила шок під час стрілянини у Вашингтоні. Кадр з відео

У мережі з’явилися кадри, на яких президентське подружжя реагує на інцидент. Користувачі звернули увагу на вираз обличчя Меланії Трамп, яка, за словами очевидців, однією з перших зрозуміла, що йдеться не про випадковий шум.

Пізніше Дональд Трамп розповів журналістам, що його дружина миттєво впізнала звук пострілу. За словами президента США він спочатку звук сприйняв, як падіння підносу.

"Завжди шокує, коли трапляється щось подібне. Перша леді виконувала чудову роботу. Вона любить країну. Вона знає її краще за будь-кого. Це була зброя, і деякі люди зрозуміли це досить швидко, а інші — ні. Я спостерігав, що відбувається", — сказав Трамп.

За його словами, правоохоронці та Секретна служба спрацювали оперативно, а евакуація тривала лічені секунди.

Справжній жах в очах Меланії: перша леді США пережила шок під час стрілянини (ФОТО) - фото 2

Меланія Трамп під час стрілянини у Вашингтоні

За даними американських медіа, підозрюваним у нападі став 31-річний Коул Томас Аллен із Каліфорнії. Слідчі встановили, що він орендував номер у тому самому готелі, де проходив захід. Під час затримання у нього виявили зброю.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на відео зі стрілянини у Washington Hilton видно, що Трамп упав, коли його намагалися врятувати агенти Секретної служби. Крім того, агенти рятували першого не президетна США. 

Також "Коментарі" писали, як виглядала Меланія Трамп у молодості до того, як зустріла Трампа.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини