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Главная Новости Мир США "Назвал ребенка жалким": в США мужчина ударил учителя своего сына
commentss НОВОСТИ Все новости

"Назвал ребенка жалким": в США мужчина ударил учителя своего сына

14 августа 2021, 21:04
Автор:

Денис Подставной

Крис Пиланд из штата Пенсильвания избил учителя своего сына после того, как нашел грубую записку от неё под заданием, что выполнил ребенок. Об этом пишет издание The Sun.

"Назвал ребенка жалким": в США мужчина ударил учителя своего сына

В США мужчина ударил учителя своего сына. Фото из открытых источников

Отец ребенка обнаружил под одним из заданий своего сына подпись, которую уставила учитель математики. На уроке школьникам семи и восьми лет была поставлена задача решить как можно больше примеров на вычитание за три минуты. Всего таких задач было 60 в списке.

Ребенок за установленное время смог решить 13 примеров. Однако такой результат не удовлетворил педагога. Под этим заданием она оставила подпись "Абсолютно жалко, он решил 13 задач за 3 минуты! Печально". По информации источника, разъяренный отец явился в школу и ударил учителя. 

Кроме того, мужчина разместил информацию о случившемся в социальной сети, где получил огромную поддержку от других родителей. Многие стали делиться своими впечатлениями об этом человеке. Однако нашлись и те, кто посчитал, что учитель не обязан хвалить ребенка за то, что он выполнил работу хуже, чем рассчитывалось. 

Издание Irish Mirror пишет, что по инициативе отца ребенка была создана петиция с призывом уволить педагога, собрав более 15 000 подписей. Появилась еще одна петиция, в которой утверждалось, что женщина не должна потерять работу из-за этого случая. 

Сейчас в школе, где произошел инцидент, проводится проверка.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Италии украинка избила полицейских металлическим полотенцесушителем. Сотрудники полиции пытались задержать девушку за то, что она конфликтовала с местными жителями. Подробнее об этом читайте в нашей статье

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Источник: https://www.thesun.co.uk/news/15868875/furious-dad-slams-teachers-sickening-note-son-maths-homework/
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