"Назвал ребенка жалким": в США мужчина ударил учителя своего сына

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Денис Подставной
Крис Пиланд из штата Пенсильвания избил учителя своего сына после того, как нашел грубую записку от неё под заданием, что выполнил ребенок. Об этом пишет издание The Sun.
В США мужчина ударил учителя своего сына. Фото из открытых источников
Отец ребенка обнаружил под одним из заданий своего сына подпись, которую уставила учитель математики. На уроке школьникам семи и восьми лет была поставлена задача решить как можно больше примеров на вычитание за три минуты. Всего таких задач было 60 в списке.
Ребенок за установленное время смог решить 13 примеров. Однако такой результат не удовлетворил педагога. Под этим заданием она оставила подпись "Абсолютно жалко, он решил 13 задач за 3 минуты! Печально". По информации источника, разъяренный отец явился в школу и ударил учителя.
Кроме того, мужчина разместил информацию о случившемся в социальной сети, где получил огромную поддержку от других родителей. Многие стали делиться своими впечатлениями об этом человеке. Однако нашлись и те, кто посчитал, что учитель не обязан хвалить ребенка за то, что он выполнил работу хуже, чем рассчитывалось.
Издание Irish Mirror пишет, что по инициативе отца ребенка была создана петиция с призывом уволить педагога, собрав более 15 000 подписей. Появилась еще одна петиция, в которой утверждалось, что женщина не должна потерять работу из-за этого случая.
Сейчас в школе, где произошел инцидент, проводится проверка.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Италии украинка избила полицейских металлическим полотенцесушителем. Сотрудники полиции пытались задержать девушку за то, что она конфликтовала с местными жителями. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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