Администрация Дональда Трампа изучает возможность смены власти на Кубе уже до конца этого года. В Вашингтоне считают, что коммунистический режим в Гаване сейчас более уязвим, чем когда-либо за почти 70 лет, и могут попытаться повторить сценарий, подобный событиям в Венесуэле. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Ключевым фактором для переворота на Кубе в Белом доме называют критическое состояние экономики страны. Особенно сильного удара для Гаваны стала потеря поддержки со стороны Венесуэлы, которая годами снабжала остров дешевой нефтью. Американские чиновники считают, что без этой помощи у властей Кубы почти не осталось ресурсов для удержания стабильности.

Однако в США признают, что четкого плана свержения кубинской политической системы пока не существует. Команда Трампа рассчитывает на внутренние договоренности с частью элит, подобно произошедшему с операцией похищения Николаса Мадуро, которая, по данным Вашингтона, стала возможной благодаря измене из его близкого окружения.

Параллельно американские чиновники активизировали контакты с кубинской диаспорой и активистами в США, пытаясь найти потенциальных переговорщиков внутри самой Кубы. Однако даже поклонники жесткой линии признают, что кубинская модель значительно устойчивее ситуации в Венесуэле. Это жестко централизованное однопартийное государство без легальной оппозиции, а массовые протесты состоялись только дважды – в 1994 и 2021 годах.

Официальная Гавана отвергает любые компромиссы из США. Президент Мигель Диас-Канель заявляет, что страна не пойдет на договоренности под давлением, а реальная власть по-прежнему сосредоточена в руках Рауля Кастро. На этом фоне в Вашингтоне опасаются, что резкий обвал режима может привести к гуманитарному кризису. Этот сценарий США пытается избежать при попытке свергнуть режим на Кубе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп в начале года намекнул на свержение режима на Кубе после атаки США на Венесуэлу.

Также "Комментарии" писали, что глава МИД РФ Лавров цинично обвинил США во вторжении, но умолчал о войне в Украине.