Названа ще одна країна, де США планують змінити владу до кінця року

Адміністрація Дональда Трампа вивчає можливість зміни влади на Кубі вже до кінця цього року. У Вашингтоні вважають, що комуністичний режим у Гавані нині є вразливішим, ніж будь-коли за майже 70 років, і можуть спробувати повторити сценарій, подібний до подій у Венесуелі. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з перебігом обговорень.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Ключовим чинником до перевороту на Кубі у Білому домі називають критичний стан економіки країни. Особливо сильного удару для Гавани стала втрата підтримки з боку Венесуели, яка роками постачала острів дешевою нафтою. Американські чиновники вважають, що без цієї допомоги у влади Куби майже не залишилося ресурсів для утримання стабільності.

Проте у США визнають, що чіткого плану повалення кубинської політичної системи наразі не існує. Команда Трампа розраховує на внутрішні домовленості з частиною еліт, подібно як відбулося з операцією викрадення Ніколаса Мадуро, яка, за даними Вашингтона, стала можливою завдяки зраді з його близького оточення.

Паралельно американські посадовці активізували контакти з кубинською діаспорою та активістами у США, намагаючись знайти потенційних переговорників усередині самої Куби. Однак навіть прихильники жорсткої лінії визнають, що кубинська модель значно стійкіша за ситуацію у Венесуелі. Це жорстко централізована однопартійна держава без легальної опозиції, а масові протести відбулися лише двічі — у 1994 та 2021 роках.

Офіційна Гавана відкидає будь-які компроміси з США. Президент Мігель Діас-Канель заявляє, що країна не піде на домовленості під тиском, а реальна влада, як і раніше, зосереджена в руках Рауля Кастро. На цьому тлі у Вашингтоні побоюються, що різкий обвал режиму може призвести до гуманітарної кризи. Цей сценарій США намагається уникнути при спробі повалити режим на Кубі.

