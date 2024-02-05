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Не будьте дураками! Трамп призвал не голосовать за законопроект, в котором заложена помощь Украине

Бывший президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в Конгрессе проголосовать против законопроекта, в котором говорится о решении миграционных вопросов и заложена помощь Украине, передает портал «Комментарии»

5 февраля 2024, 19:45
Автор:
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Ткачик Олеся
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Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social призвал республиканцев "не быть дураками" и не поддерживать законопроект о пакете международной помощи США, в том числе и для Украины, и миграционную реформу.

Не будьте дураками! Трамп призвал не голосовать за законопроект, в котором заложена помощь Украине

Трамп просит не помогать демократам

"Не будьте дураками! Нам нужен отдельный законопроект о границах и иммиграции. Он не должен быть привязан к иностранной помощи ни в коем случае!"
– заявил Трамп.

По его мнению, этот законопроект может стать подарком для демократов.

"Этот законопроект — отличный подарок демократам и смерть для Республиканской партии. Он содержит весь ужас, который демократы натворили в вопросах иммиграции и границ, освобождает их от ответственности и перекладывает все это на плечи республиканцев".
, – заявил Трамп.

Напомним, члены Сената США от обеих партий объявили, что согласовали компромиссный вариант законопроекта. В новой редакции демократы сделали республиканцам много серьезных уступок по ограничению иммиграции, но Трамп, по-видимому, считает их недостаточными.

Портал "Комментарии" сообщал, что посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что 4 февраля Комитет по ассигнованиям Сената США обнародовал текст законопроекта о пакете международной помощи США, в том числе и для Украины, и миграционную реформу, являющуюся условием поддержки республиканцами международной помощи США. Как отметила посол, обнародование законопроекта делает возможным анонсированное лидером демократов в Сенате Чаком Шумером голосование 5 февраля за прекращение дебатов по законодательному инструменту (legislative vehicle) для пакета международной помощи и миграционной реформы, а 7 февраля – голосование уже за сам пакет.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что Сенат США согласовал законопроект о помощи Украине и исследовал, какие шансы есть на то, что он будет проголосован.




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Обсуждения

Ігор

5 февраля 2024, 19:57

Чим меньше буде у юдейців красти, тим безпечнішим буде ставати світ. Саме Трамп і республіканці лишаються останньою надією врятувати світ від катастрофи нацизму.


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