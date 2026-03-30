Главная Новости Мир США "Не очень хороший сигнал": что произошло во время визита делегации РФ в США
"Не очень хороший сигнал": что произошло во время визита делегации РФ в США

Российская делегация посетила Капитолий США и встретилась с конгрессменами.

30 марта 2026, 10:25
Slava Kot

Визит делегации госдумы РФ в США может свидетельствовать о постепенном возобновлении контактов между Москвой и Вашингтоном. Такой сигнал не выглядит положительным для Украины и ее партнеров, считает эксперт по международной политике Людмила Покровщук.

Делегация депутатов госдумы РФ прибыла в США. Фото: Х/Rep. Anna Paulina

Людмила Покровщук в эфире телеканала "Эспрессо" прокомментировала поездку российских депутатов в Капитолий 26 марта и встречи с американскими конгрессменами. По ее словам, российская делегация осталась недовольна результатами переговоров.

Представители Москвы ожидали, что после встречи может начаться процесс ослабления или отмены части санкций против России. Однако в Вашингтоне дали понять, что это сложный и длительный процесс, и большинство ограничений будет оставаться в силе. Однако Покровщук отмечает, что сам факт такого визита является тревожным сигналом для Украины.

"Что такой визит состоялся, то это не очень хороший сигнал, потому что это продолжение размораживания взаимоотношений РФ и США. И это то, что происходит между Дмитриевым и Виткоффым", — считает доктор философии.

Эксперт заметила, что Москва действует очень осторожно и системно в международных контактах. По ее словам, если российских представителей отправляют на подобные встречи, все детали от заявлений к вопросам заранее соглашаются на высоком уровне.

"Хорошо, что многие конгрессмены выразили недовольство этим визитом, но есть вопросы — какие дальнейшие шаги… Тренд Трампа, что российско-украинская война — не его и происходит где-то за океаном, к сожалению, сильно артикулируется среди конгрессменов", — добавила Покровщук.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили об "интересных" предложениях США об окончании войны в Украине после визита в Соединенные Штаты российской делегации.

Также "Комментарии" писали, что делегация США подарила депутатам РФ странные носки с Трампом.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
