"Не дуже добрий сигнал": що сталося під час візиту делегації РФ до США

Візит делегації держдуми РФ до США може свідчити про поступове відновлення контактів між Москвою та Вашингтоном. Такий сигнал не виглядає позитивним для України та її партнерів, вважає експертка з міжнародної політики Людмила Покровщук.

Делегація депутатів держдуми РФ прибула до США. Фото: Х / Rep. Anna Paulina

Людмила Покровщук в ефірі телеканалу "Еспресо" прокоментувала поїздку російських депутатів до Капітолію 26 березня та їхні зустрічі з американськими конгресменами. За її словами, російська делегація залишилася незадоволеною результатами переговорів.

Представники Москви очікували, що після зустрічей може розпочатися процес послаблення або скасування частини санкцій проти Росії. Однак у Вашингтоні дали зрозуміти, що це складний і тривалий процес, і більшість обмежень залишатиметься чинною. Проте Покровщук зауважує, що сам факт такого візиту є тривожним сигналом для України.

"Що такий візит відбувся, то це не дуже добрий сигнал, тому що це продовження розморожування взаємовідносин РФ та США. І це те, що відбувається між Дмитрієвим та Віткоффим", — вважає докторка філософії.

Експертка зауважила, що Москва діє дуже обережно й системно у міжнародних контактах. За її словами, якщо російських представників відправляють на подібні зустрічі, то всі деталі від заяв до запитань заздалегідь погоджуються на високому рівні.

"Добре, що багато конгресменів висловили невдоволення цим візитом, але є питання — які подальші кроки… Тренд Трампа, що російсько-українська війна — не його і відбувається десь за океаном, на жаль, сильно артикулюється серед конгресменів", — додала Покровщук.

