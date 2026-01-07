Не только Гренландия: Португалия боится, что Трамп может захотеть ее острова

Риторика Дональда Трампа по поводу возможного "покупки" Гренландии вызвала волну беспокойства не только в Дании, но и в других странах Европы. В Португалии все чаще раздаются опасения, что следующей потенциальной целью внимания США могут стать Азорские острова, считающиеся стратегическим архипелагом в Атлантике.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

После военной операции США в Венесуэле в Белом доме начали заявлять о стратегических приоритетах. Представитель администрации Трампа Каролин Ливитт ранее отмечала, что контроль над Гренландией является вопросом национальной безопасности США и сдерживания соперников в Арктике. Впоследствии с подобной риторикой выступил и Трамп.

Эта тема стала одной из центральных во время телевизионных дебатов кандидатов в президенты Португалии. Несколько политиков прямо заявили, что в случае реализации американских планов по Гренландии интерес Вашингтона может распространиться и на Азорские острова, имеющие важное военно-географическое значение.

Кандидат в президенты Жорже Пинту призвал правительство Португалии не поддерживать действия США в Венесуэле, назвав их нарушением международного права. Он также предупредил, что подобная логика применима и к другим регионам.

"Завтра Трамп может вспомнить, что есть архипелаг под названием Азорские острова, который находится прямо на пороге США и является их стратегическим пространством", — сказал португальский журналист Роланду Сантуш.

Азорские острова уже десятилетиями имеют американское военное присутствие. База Лажеш на острове Терсейра используется ВВС США в рамках соглашений НАТО. В настоящее время там находятся около 165 американских военных при поддержке португальских сил. Хотя правовой статус базы верно урегулирован соглашением 1995 года, в Португалии опасаются, что рост геополитических аппетитов Трампа может изменить баланс, вплоть до захвата островов.

