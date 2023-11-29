Не только украинские депутаты: в США говорят о масштабной афере американского чиновника

Конгресс США рассматривает вопрос забрать мандат у депутата от Республиканской Партии Джорджа Сантоса. Для США это редкий случай, а причиной подобных действий стали вероятно из-за лживых заявлений американского чиновника. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на статью издания Independent под названием "Невероятный подъем и драматическое падение Джорджа Сантоса".

Конгрессмен США Джордж Сантос. Фото из открытых источников

Джордж Сантос – это 35-летний американский чиновник, в прошлом году попавший в Конгресс от Нью-Йорка. Он первый открытый конгрессмен ЛГБТ от Республиканской партии и его кандидатуру поддерживал Дональд Трамп. Согласно биографии Сантоса, он родился в США, имеет высшее образование, опыт в банковской сфере, а его предки пережили Холокост. Кроме того, мать Сантоса смогла выжить в теракте 11 сентября в США.

Однако собранные журналистами материалы указывают, что большинство информации о Джордже Сантосе может быть выдумкой.

Несмотря на заявления Сантоса о своем рождении в США, он, вероятно, был рожден в Бразилии. Кроме того, именно в Бразилии Сантоса судили за кражу чековой книги, из которой он использовал 1300 долларов на покупки одежды в 2008 году. Американские СМИ выяснили, что родители Джорджа Сантоса также не могли скрыться от Холокоста, ведь родились и находились большинство жизни в Бразилии. Оказалось, что 11 сентября 2001 года мать Сантоса также находилась в Бразилии и не могла пострадать физически от теракта.

Также Сантос рассказывал об окончании популярной бизнес-школы в Нью-Йорке и работе в компаниях Citigroup и Goldman Sachs. Однако известно, что официально конгрессмен работал только оператором в колцентре по телемаркетингу.

Среди других возможных лживых заявлений Сантоса журналисты указывают на якобы поддержку со стороны Трампа, которой на самом деле не было, мошенничества с кредитными карточками, выдумки о продюсировании бродвейской постановки "Человек-паук", а также похищение 3 тыс. долларов, собранных на спасение собаки. Кроме того, Сантос вероятно мог тратить деньги, собранные во время политической кампании на покупки в элитных магазинах моды и услуги на OnlyFans.

Министерство юстиции в октябре выдвинуло обвинительный акт из 23 пунктов против Джорджа Сантоса. Сам Сантос отвергает большинство обвинений и называет их клеветой.

и у меня есть недостатки, но я не буду стоять в стороне, пока меня бьют камнями те, кто сам имеет недостатки", – написал Сантос в соцсети X. "Я человеку меня есть недостатки, но я не буду стоять в стороне, пока меня бьют камнями те, кто сам имеет недостатки", – написал Сантос в соцсети

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что назван человек, представляющий наибольшую опасность для мира в 2024 году.

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