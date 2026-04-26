Не Трампа: кого первым спасали агенты во время стрельбы в Вашингтоне (ВИДЕО)

Во время стрельбы на мероприятии в отеле Washington Hilton в Вашингтоне агенты Секретной службы сначала вывели из зала не президента США Дональда Трампа, а вице-президента Джей Ди Венса. Такой момент запечатлели на видео с места инцидента.

Момент перед началом стрельбы. Кадр с видео

Инцидент со стрельбой произошел вечером 25 апреля в Вашингтоне во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома. На мероприятии присутствовали Дональд Трамп, Мелания Трамп, Джей Ди Вэнс, чиновники, журналисты и представители политических кругов.

После первых звуков выстрелов в зале началась паника. Как видно на обнародованных кадрах, сотрудники охраны сначала оперативно эвакуировали вице-президента Вэнса. Только через несколько секунд агенты вернулись в помещение, окружили Трампа и вывели его из здания. Во время эвакуации президент США споткнулся и упал. Охранники мгновенно закрыли его собой со всех сторон и помогли быстро покинуть зал.

"Что показательно: агенты Секретной службы первым выводили не президента США, а Джей Ди Вэнса. Лишь потом они повели Трампа, который по дороге упал", — обращает внимание Стерненко.

По данным полиции, нападающим был 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. Он имел при себе дробовик, пистолет и несколько ножей и пытался прорваться через контрольный пункт у входа в гостиницу. Во время задержания раздалось от пяти до восьми выстрелов. Один из сотрудников Секретной службы получил ранения, однако бронежилет уберег его от тяжелых травм.

