Не Трампа: кого первым спасали агенты во время стрельбы в Вашингтоне (ВИДЕО)
Не Трампа: кого первым спасали агенты во время стрельбы в Вашингтоне (ВИДЕО)

На видео со стрельбы в Washington Hilton видно, что Трамп упал, когда его пытались спасти агенты Секретной службы

26 апреля 2026, 12:05
Автор:
Slava Kot

Во время стрельбы на мероприятии в отеле Washington Hilton в Вашингтоне агенты Секретной службы сначала вывели из зала не президента США Дональда Трампа, а вице-президента Джей Ди Венса. Такой момент запечатлели на видео с места инцидента.

Момент перед началом стрельбы. Кадр с видео

Инцидент со стрельбой произошел вечером 25 апреля в Вашингтоне во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома. На мероприятии присутствовали Дональд Трамп, Мелания Трамп, Джей Ди Вэнс, чиновники, журналисты и представители политических кругов.

После первых звуков выстрелов в зале началась паника. Как видно на обнародованных кадрах, сотрудники охраны сначала оперативно эвакуировали вице-президента Вэнса. Только через несколько секунд агенты вернулись в помещение, окружили Трампа и вывели его из здания. Во время эвакуации президент США споткнулся и упал. Охранники мгновенно закрыли его собой со всех сторон и помогли быстро покинуть зал.

"Что показательно: агенты Секретной службы первым выводили не президента США, а Джей Ди Вэнса. Лишь потом они повели Трампа, который по дороге упал", — обращает внимание Стерненко.

По данным полиции, нападающим был 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. Он имел при себе дробовик, пистолет и несколько ножей и пытался прорваться через контрольный пункт у входа в гостиницу. Во время задержания раздалось от пяти до восьми выстрелов. Один из сотрудников Секретной службы получил ранения, однако бронежилет уберег его от тяжелых травм.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась первая реакция Украины на стрельбу на мероприятии, где находился Трамп. Кроме того, посол Украины попала под стрельбу в США.

Также "Комментарии" писали, что нападающий в США раскрыл свою цель: кого хотел убить на мероприятии с Трампом.



