Недолго осталось: медик заявил о тяжелой болезни Трампа от которой тот постоянно пахнет мочой

Американский физиотерапевт Адам Джеймс утверждает, что президент США Дональд Трамп испытывает серьезные проблемы со здоровьем. По его словам, 80-летний политик может страдать застойной сердечной недостаточностью и хронической почечной недостаточностью.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Популярный медик Адам Джеймс в соцсетях рассказал, что получил уведомление о проблемах Трампа с недержанием мочи. По его словам, президент получает внутривенные мочегонные препараты для лечения сердечной и почечной недостаточности, которые работают, извлекая жидкость из организма и увеличивая мочеиспускание.

"Я только что получил личное сообщение от источника, подтвердившего мне, что президент постоянно пахнет мочой из-за недержания мочи", — утверждает физиотерапевт.

По его мнению, именно этим можно объяснить частые кровоподтеки, которые в последнее время замечали на руках Трампа. Кроме того, медик заявил, что лечение только поддерживает состояние пациента, но не способно существенно улучшить его здоровье. Джеймс также предположил, что возможности современной терапии в этом случае могут быть ограничены.

"Это объясняет, почему он все время мочится под себя и пахнет мочой. Этот план лечения разработан только для того, чтобы сохранить его жизнь. На самом деле он ничего не улучшит. Ему недолго останется, потому что у него заканчиваются варианты лечения застойной сердечной недостаточности и хронической почечной болезни", — говорит медик.

Представители администрации президента США никак не отреагировали на слова Адама Джеймса о здоровье Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что фото Дональда Трампа с набухшими лодыжками могут указывать на проблемы со здоровьем у американского президента.

Также "Комментарии" писали, что врачи выступили с предупреждением из-за состояния здоровья Трампа.