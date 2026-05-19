Лікарі виступили з попередженням через стан здоров’я Трампа: що з ним не так

У Сполучених Штатах зростають сумніви щодо придатності Дональда Трампа продовжувати обіймати посаду президента. Група американських лікарів з понад 30 фахівців у галузі неврології, психіатрії та психології висловили стурбованість психічним і фізичним станом американського лідера.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Медики у журналі British Medical Journal опублікували заяву, в якій стверджують, що спостерігають у Трампа ознаки можливого когнітивного погіршення. Серед симптомів вони називають незв’язну мову, різкі переходи між темами, проблеми з концентрацією уваги та помітну втому під час публічних виступів. Частина експертів також звернула увагу на відео та фотографії, де президент США дрімає під час офіційних заходів або має нестійку ходу.

Лікарі підтверджують "мегаломанські та маревні переконання Трампа". Усе через нещодавнє зображення, створене штучним інтелектом, на якому він зображений як Ісус. Після хвилі критики Трамп видалив публікацію, пояснивши, що вважав цю фігуру лікарем.

Як наслідок, у своїй заяві лікарі назвали ситуацію "очевидною та безпосередньою загрозою", закликавши до термінового медичного обстеження президента. Водночас вони наголосили, що не ставлять офіційного діагнозу дистанційно, оскільки в психіатрії діє принцип Голдвотера, який забороняє робити висновки без особистого огляду пацієнта.

Сам Трамп раніше неодноразово запевняв, що перебуває у чудовій формі, а також хвалився проходженням "складних тестів на IQ". Проте, як зазначають американські медіа, йшлося про тести MOCA — це стандартна процедура для раннього виявлення когнітивних порушень, а не перевірку інтелекту.

На тлі повідомлень щодо здоров’я президента США стало відомо, що наприкінці травня Трамп має пройти медичне обстеження у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що речниця Білого дому заявила про "божевілля" Трампа.

Також "Коментарі" писали, що лікар Комаровський оцінив здоров’я Трампа.