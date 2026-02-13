Нефть дешевеет второй раз подряд: какие сигналы поступают от Трампа

Мировые цены на нефть утром 13 февраля продолжили понижение и двигаются ко второму недельному падению подряд. Как сообщает Reuters, ключевым фактором стало уменьшение опасений по поводу возможного обострения между США и Ираном.

Цены на нефть. Фото: из открытых источников

По состоянию на 10:24 по киевскому времени фьючерсы на нефть Brent снизились на 2 цента — до 67,50 доллара за баррель после падения на 2,7% накануне. Американская нефть WTI также подешевела – на 5 центов, до 62,79 доллара за баррель, после предварительного снижения на 2,8%.

В начале недели котировки росли из-за опасений возможного военного сценария между Вашингтоном и Тегераном. Однако ситуация изменилась после заявлений президента США Дональда Трампа о возможности заключения соглашения с Ираном уже в ближайшее время. Это ослабило геополитическое напряжение и соответственно снизило так называемую премию за риск, заложенную в цены.

Дополнительное давление на рынок оказывают ожидание более слабого спроса. Международное энергетическое агентство в своем последнем отчете прогнозирует, что темпы роста мирового потребления нефти в этом году будут ниже, чем предполагалось ранее, в то время как предложение превысит спрос.

В то же время, рост запасов нефти в США и ожидаемое увеличение экспорта из Венесуэлы также способствуют снижению цен. По оценкам экспертов, поставки венесуэльской нефти могут вырасти до 1,2 миллиона баррелей в сутки, что еще больше усилит конкуренцию на рынке.

Аналитики отмечают, что сочетание геополитических факторов и избыточного предложения может сохранять давление на нефтяные котировки в ближайшие месяцы.

Читайте на портале "Комментарии" — в январе 2026 года Россия получила 11,1 млрд долларов от экспорта нефти и нефтепродуктов – рост обеспечил повышение мировых цен. Однако в годовом выражении доходы остаются на 4,6 млрд долларов ниже прошлогоднего уровня. Об этом говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА), сообщает "Интерфакс-Украина".

Также издание "Комментарии" сообщало – власти США назвали условие снятия санкций с нефтяного сектора РФ. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил министр финансов США Скотт Бессент.



